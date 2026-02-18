Блины на сыворотке с особенной начинкой: по вкусу как "Рафаэлло" (видео)
Эти блины с творожной начинкой и кокосом можно готовить на завтрак или на праздники
Блинчики на сыворотке — простое и вкусное блюдо. Но если добавить к ним начинку из творога, кокосовой стружки и миндаля, они превращаются в настоящий десерт, похожий на конфеты "Рафаэлло".
Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins в Instagram. Блинчики "Рафаэло" можно готовить на завтрак, к праздничному столу на Масленицу или просто, когда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь особенным.
Как приготовить блины на сыворотке "Рафаэлло"
Ингредиенты
Для теста:
- 2 яйца
- 1-2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 500 мл сыворотки
- 220 г муки
- 2-3 ст. л. масла
Для начинки:
- 180 г творога 5%
- 70 г сгущенки
- 20 г миндаля (хлопья или измельчить)
- 2 ст. л. кокосовой стружки
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Добавьте сначала только треть сыворотки к яйцам, перемешайте, а затем всыпьте всю муку. Когда масса станет однородной, постепенно влейте остальную сыворотку и растительное масло.
- Оставьте тесто на 15-20 минут при комнатной температуре.
- Разогрейте сковородку. В первый раз можно слегка смазать ее маслом. Жарьте блины на огне чуть выше среднего до золотистого цвета с обеих сторон.
- Творог перетрите через сито или пробейте блендером. Добавьте сгущенное молоко, миндаль и кокосовую стружку. Перемешайте.
- Смажьте каждый блин тонким слоем начинки, отступая 1 см от краев, и закрутите в плотный рулетик.
Как и с чем подавать
Подавайте блины "Рафаэлло" охлажденными. Можно разрезать их под острым углом наискосок. Украсьте блюдо свежими ягодами с легкой кислинкой — малиной, разрезанной пополам клубникой или смородиной. Для сервировки можно слегка присыпать тарелку дополнительной порцией кокосовой стружки или сахарной пудрой.