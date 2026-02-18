Блины на сыворотке с особенной начинкой: по вкусу как "Рафаэлло" (видео)

Эти блины с творожной начинкой и кокосом можно готовить на завтрак или на праздники

Блинчики на сыворотке — простое и вкусное блюдо. Но если добавить к ним начинку из творога, кокосовой стружки и миндаля, они превращаются в настоящий десерт, похожий на конфеты "Рафаэлло".

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins в Instagram. Блинчики "Рафаэло" можно готовить на завтрак, к праздничному столу на Масленицу или просто, когда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь особенным.

Как приготовить блины на сыворотке "Рафаэлло"

Ингредиенты

Для теста:

2 яйца

1-2 ст.л. сахара

щепотка соли

500 мл сыворотки

220 г муки

2-3 ст. л. масла

Для начинки:

180 г творога 5%

70 г сгущенки

20 г миндаля (хлопья или измельчить)

2 ст. л. кокосовой стружки

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Добавьте сначала только треть сыворотки к яйцам, перемешайте, а затем всыпьте всю муку. Когда масса станет однородной, постепенно влейте остальную сыворотку и растительное масло. Оставьте тесто на 15-20 минут при комнатной температуре. Разогрейте сковородку. В первый раз можно слегка смазать ее маслом. Жарьте блины на огне чуть выше среднего до золотистого цвета с обеих сторон. Творог перетрите через сито или пробейте блендером. Добавьте сгущенное молоко, миндаль и кокосовую стружку. Перемешайте. Смажьте каждый блин тонким слоем начинки, отступая 1 см от краев, и закрутите в плотный рулетик.

Как и с чем подавать

Подавайте блины "Рафаэлло" охлажденными. Можно разрезать их под острым углом наискосок. Украсьте блюдо свежими ягодами с легкой кислинкой — малиной, разрезанной пополам клубникой или смородиной. Для сервировки можно слегка присыпать тарелку дополнительной порцией кокосовой стружки или сахарной пудрой.