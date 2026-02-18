Укр

Блины на сыворотке с особенной начинкой: по вкусу как "Рафаэлло" (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блинчики "Рафаэлло"
Блинчики "Рафаэлло". Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти блины с творожной начинкой и кокосом можно готовить на завтрак или на праздники

Блинчики на сыворотке — простое и вкусное блюдо. Но если добавить к ним начинку из творога, кокосовой стружки и миндаля, они превращаются в настоящий десерт, похожий на конфеты "Рафаэлло".

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olya_pins в Instagram. Блинчики "Рафаэло" можно готовить на завтрак, к праздничному столу на Масленицу или просто, когда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь особенным.

Как приготовить блины на сыворотке "Рафаэлло"

Ингредиенты

Для теста:

  • 2 яйца
  • 1-2 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 500 мл сыворотки
  • 220 г муки
  • 2-3 ст. л. масла

Для начинки:

  • 180 г творога 5%
  • 70 г сгущенки
  • 20 г миндаля (хлопья или измельчить)
  • 2 ст. л. кокосовой стружки

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Добавьте сначала только треть сыворотки к яйцам, перемешайте, а затем всыпьте всю муку. Когда масса станет однородной, постепенно влейте остальную сыворотку и растительное масло.
  2. Оставьте тесто на 15-20 минут при комнатной температуре.
  3. Разогрейте сковородку. В первый раз можно слегка смазать ее маслом. Жарьте блины на огне чуть выше среднего до золотистого цвета с обеих сторон.
  4. Творог перетрите через сито или пробейте блендером. Добавьте сгущенное молоко, миндаль и кокосовую стружку. Перемешайте.
  5. Смажьте каждый блин тонким слоем начинки, отступая 1 см от краев, и закрутите в плотный рулетик.

Как и с чем подавать

Подавайте блины "Рафаэлло" охлажденными. Можно разрезать их под острым углом наискосок. Украсьте блюдо свежими ягодами с легкой кислинкой — малиной, разрезанной пополам клубникой или смородиной. Для сервировки можно слегка присыпать тарелку дополнительной порцией кокосовой стружки или сахарной пудрой.

Теги:
#Рецепты #Блины