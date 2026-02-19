Кожица слетит сама, а мясо будет мягким: как приготовить маринованный язык (видео)

Простое блюдо, которое легко превращается в праздничную закуску

Язык считается деликатесным продуктом. Он богат легкоусвояемым белком, жирами, почти не содержит углеводов и является источником железа, цинка и витаминов группы B. Правильно сваренный язык получается мягким и сочным, а маринад добавляет ему легкой пикантности и свежего аромата.

Самое важное во время приготовления — не спешить с варкой и дать мясу хорошо промариноваться. Рецептом маринованного языка поделились на странице valerikiry в Instagram.

Как приготовить маринованный язык

Ингредиенты:

язык телячий – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

стебли петрушки – несколько веточек

перец горошком — по вкусу

лавровый лист – 1–2 шт.

соль – 1 ст. л.

Для маринада:

салатный лук – 0,5 шт.

сок лимона – 2 ст. л.

петрушка – небольшой пучок

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 4-5 ст. л.

соль — по вкусу

паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала тщательно промойте язык под холодной водой и выложите в кастрюлю вместе с морковью, луком и стеблями петрушки. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Доведите до кипения на сильном огне, периодически снимайте пену, после чего уменьшите огонь до минимального. Добавьте перец горошком и лавровый лист и варите язык 2–3,5 часа в зависимости от его размера. Соль добавьте примерно за 30 минут до готовности. Когда язык станет мягким, сразу переложите его в ледяную воду на 2–3 минуты — так кожица легко снимется. Очистите язык и дайте ему полностью остыть. Нарежьте мясо ломтиками. Отдельно смешайте все ингредиенты для маринада: измельченный лук, петрушку, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, паприку и соль. Залейте маринадом язык, аккуратно перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 2 часа в холодильнике.

Как и с чем подавать маринованный язык

Маринованный язык вкуснее всего в хорошо охлажденном виде. Подавать его можно как самостоятельную холодную закуску или часть праздничной мясной нарезки. Он отлично сочетается со свежим хлебом, отварным или запеченным картофелем, горчицей, хреном, свежими овощами.