Один секрет со свеклой – и салат с курицей становится в разы вкуснее: вот что нужно сделать (видео)

Наталья Граковская
Салат из свеклы и курицы
Как правильно приготовить свеклу для идеального салата

Яркая и сладковатая свекла хорошо сочетается не только с селедкой в салатах, но и с мясом. Если классическая "Шуба" уже приелась, приготовьте этот салат со свеклой и курицей. Особую пикантность блюду придает копченый сыр. Салат получается сытным, вкусным и аппетитным.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале Смачно Просто та Доступно.

Как приготовить салат из свеклы и курицы

Для этого салаты лучше использовать запеченную свеклу. Чтобы ее приготовить, тщательно вымойте плоды, обсушите их, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте в духовке при 180°C в течение 60–90 минут (в зависимости от размера) до мягкости. Запеченный овощ будет слаще и менее водянистым.

Но вареная свекла тоже подойдет. Для того чтобы он не потерял цвет и остался рубиновым, советуют добавить ложку уксуса или лимонного сока в холодную воду еще до того, как ставите кастрюлю на огонь.

Ингредиенты:

  • жареная куриная грудка — 300 г
  • свекла – 3 шт.
  • сыр копченый — 250 г
  • яйца вареные – 5 шт.
  • майонез — 200 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • соль и черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарезаем кубиками.
  2. Копченый ссыр, вареные яйца и свеклу натираем на крупной терке.
  3. Для соуса смешиваем майонез, черный перец, пропущенный через пресс чеснок.
  4. Собираем салат. Форму или тарелку смазываем тонким слоем соуса. Первым слоем выкладываем сыр, смазываем соусом.
  5. Далее выкладываем яйца.
  6. Затем равномерно выкладываем курицу и смазываем оставшимся соусом.
  7. Последний слой – свекла. Сверху смазываем обычным майонезом.
  8. Накрываем салат пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.
