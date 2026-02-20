Один секрет со свеклой – и салат с курицей становится в разы вкуснее: вот что нужно сделать (видео)
Как правильно приготовить свеклу для идеального салата
Яркая и сладковатая свекла хорошо сочетается не только с селедкой в салатах, но и с мясом. Если классическая "Шуба" уже приелась, приготовьте этот салат со свеклой и курицей. Особую пикантность блюду придает копченый сыр. Салат получается сытным, вкусным и аппетитным.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале Смачно Просто та Доступно.
Как приготовить салат из свеклы и курицы
Для этого салаты лучше использовать запеченную свеклу. Чтобы ее приготовить, тщательно вымойте плоды, обсушите их, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте в духовке при 180°C в течение 60–90 минут (в зависимости от размера) до мягкости. Запеченный овощ будет слаще и менее водянистым.
Но вареная свекла тоже подойдет. Для того чтобы он не потерял цвет и остался рубиновым, советуют добавить ложку уксуса или лимонного сока в холодную воду еще до того, как ставите кастрюлю на огонь.
Ингредиенты:
- жареная куриная грудка — 300 г
- свекла – 3 шт.
- сыр копченый — 250 г
- яйца вареные – 5 шт.
- майонез — 200 г
- чеснок — 3 зубчика
- соль и черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарезаем кубиками.
- Копченый ссыр, вареные яйца и свеклу натираем на крупной терке.
- Для соуса смешиваем майонез, черный перец, пропущенный через пресс чеснок.
- Собираем салат. Форму или тарелку смазываем тонким слоем соуса. Первым слоем выкладываем сыр, смазываем соусом.
- Далее выкладываем яйца.
- Затем равномерно выкладываем курицу и смазываем оставшимся соусом.
- Последний слой – свекла. Сверху смазываем обычным майонезом.
- Накрываем салат пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.