Один секрет со свеклой – и салат с курицей становится в разы вкуснее: вот что нужно сделать (видео)

Как правильно приготовить свеклу для идеального салата

Яркая и сладковатая свекла хорошо сочетается не только с селедкой в салатах, но и с мясом. Если классическая "Шуба" уже приелась, приготовьте этот салат со свеклой и курицей. Особую пикантность блюду придает копченый сыр. Салат получается сытным, вкусным и аппетитным.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале Смачно Просто та Доступно.

Как приготовить салат из свеклы и курицы

Для этого салаты лучше использовать запеченную свеклу. Чтобы ее приготовить, тщательно вымойте плоды, обсушите их, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте в духовке при 180°C в течение 60–90 минут (в зависимости от размера) до мягкости. Запеченный овощ будет слаще и менее водянистым.

Но вареная свекла тоже подойдет. Для того чтобы он не потерял цвет и остался рубиновым, советуют добавить ложку уксуса или лимонного сока в холодную воду еще до того, как ставите кастрюлю на огонь.

Ингредиенты:

жареная куриная грудка — 300 г

свекла – 3 шт.

сыр копченый — 250 г

яйца вареные – 5 шт.

майонез — 200 г

чеснок — 3 зубчика

соль и черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления: