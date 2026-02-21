Идеальный ужин за 30 минут: курица в горчично-сливочном соусе (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из курицы можно приготовить десятки блюд: запечь ее в духовке, обжарить на сковороде, приготовить суп или потушить в сливочно-грибном соусе. Но сегодня мы предлагаем вариант с более ярким вкусом – курица с овощами в горчично-сливочном соусе, сочетающая нежность сливок и пикантность горчицы. Для этого блюда важно выбирать мясо без лишней воды и сливки жирностью не менее 20%, иначе соус может получиться жидким. Горчицу лучше брать зернистую или домашнюю – она дает более глубокий аромат и не делает соус слишком резким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить курицу в горчично-сливочном соусе

Ингредиенты:

куриные бедра – 1 кг;

овощная смесь (брокколи, морковь, стручковая фасоль или другая) – 400 г;

сливки 20–30% – 250 мл;

горчица зернистая или домашняя – 1 ст. л.;

кетчуп или томатный соус – 1 ст. л.;

копченая паприка – 0,5 ч. л.;

сухой чеснок – 0,5 ч. л.;

прованские травы – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Подготовить куриные бедра, натереть их солью, перцем, специями, добавить горчицу и кетчуп, тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить бедра с обеих сторон до золотистой корочки. Вынуть мясо, в той же сковороде протушить овощи 3-5 минут. Повернуть курицу к овощам, залить сливками, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 20–30 минут до мягкости мяса и загущения соуса.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать горячим, щедро полив соусом и посыпав свежей зеленью. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом, булгуром или пастой, впитывающей сливочный соус. Для более легкого варианта курицу можно подать с отварной спаржей или зеленым салатом, а вместо сливок использовать кокосовые сливки или греческий йогурт для менее калорийной версии. Этот рецепт легко адаптируется под сезонные овощи и разные виды горчицы, что позволяет каждый раз получать новый оттенок вкуса без сложных кулинарных техник.