Идеальный ужин за 30 минут: курица в горчично-сливочном соусе (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Из курицы можно приготовить десятки блюд: запечь ее в духовке, обжарить на сковороде, приготовить суп или потушить в сливочно-грибном соусе. Но сегодня мы предлагаем вариант с более ярким вкусом – курица с овощами в горчично-сливочном соусе, сочетающая нежность сливок и пикантность горчицы. Для этого блюда важно выбирать мясо без лишней воды и сливки жирностью не менее 20%, иначе соус может получиться жидким. Горчицу лучше брать зернистую или домашнюю – она дает более глубокий аромат и не делает соус слишком резким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить курицу в горчично-сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриные бедра – 1 кг;
- овощная смесь (брокколи, морковь, стручковая фасоль или другая) – 400 г;
- сливки 20–30% – 250 мл;
- горчица зернистая или домашняя – 1 ст. л.;
- кетчуп или томатный соус – 1 ст. л.;
- копченая паприка – 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок – 0,5 ч. л.;
- прованские травы – 0,5 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- масло – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Подготовить куриные бедра, натереть их солью, перцем, специями, добавить горчицу и кетчуп, тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить бедра с обеих сторон до золотистой корочки.
- Вынуть мясо, в той же сковороде протушить овощи 3-5 минут.
- Повернуть курицу к овощам, залить сливками, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 20–30 минут до мягкости мяса и загущения соуса.
Как и с чем подавать
Блюдо лучше подавать горячим, щедро полив соусом и посыпав свежей зеленью. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом, булгуром или пастой, впитывающей сливочный соус. Для более легкого варианта курицу можно подать с отварной спаржей или зеленым салатом, а вместо сливок использовать кокосовые сливки или греческий йогурт для менее калорийной версии. Этот рецепт легко адаптируется под сезонные овощи и разные виды горчицы, что позволяет каждый раз получать новый оттенок вкуса без сложных кулинарных техник.