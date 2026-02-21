Блинчики без комочков и сухих краев: простой рецепт для завтрака (видео)
-
-
Блинчики – это традиционное блюдо, которое готовят во многих странах, и они бывают самыми разными: толстые или тонкие, дрожжевые или бездрожжевые, на молоке, кефире или сыворотке. Особую нежность и легкость придает тесту сыворотка, благодаря чему блины получаются мягкими и воздушными. Но сегодня предлагается классический рецепт идеальных блинов без сухих краев, сразу поражающих ровной текстурой и нежным вкусом. Для лучшего результата важно выбирать свежие яйца, высококачественную муку и молоко, а масло растапливать перед добавлением, чтобы тесто было однородным и не образовало комочков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить нежные блины
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 2–3 ст. л.;
- щепотка соли – по вкусу;
- молоко – 450 мл;
- мука – 160 г;
- сливочное масло или масло – 40 г;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до однородности.
- Добавить часть молока и просеянную муку, перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков.
- Влить остальное молоко поэтапно, чередуя с мукой, тщательно перемешивая тесто после каждого добавления.
- Ввести растопленное сливочное масло, оставить тесто на 5–10 минут отдохнуть.
- Разогреть сковороду на среднем огне, смазать тонким слоем масла и жарить блины 40-60 секунд с каждой стороны до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Блинчики подают горячими, с медом, вареньем, свежими ягодами или фруктами. Для насыщенного вкуса можно добавить немного сливок или йогурта, а также украсить листочками мяты или тертым шоколадом. Они отлично сочетаются с натуральным чаем или кофе, а по желанию могут стать основой для начинок с мясом, сыром или зеленью. Такое блюдо идеально подходит для завтрака, позднего перекуса или семейного десерта, даря нежность и домашний уют каждый раз.