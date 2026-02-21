Бюджетное блюдо, которое захочется готовить снова: куриные сердечки в соево-томатном маринаде (видео)

Благодаря маринованию сердечки получаются нежными и сочными

Куриные сердечки — доступный субпродукт, из которого можно приготовить вкусный и бюджетный ужин. Однако многие избегают этого, ведь часто сердечки получаются жесткими и сухими.

Впрочем, если замариновать куриные сердечки в соевом соусе с луком и чесноком, а затем правильно обжарить, получится очень вкусный гарнир к картофелю, каше или к запеченным овощам. Как вкусно приготовить куриные сердечки, показали в кулинарном блоге Tanya Akopyan в TikTok.

Как готовить куриные сердечки

Ингредиенты:

Куриные сердечки — 500 г

Лук — 1 большой

Чеснок — 2-3 зубчика

Соевый соус — 50 мл

Кетчуп или томатная паста — 2 ст. л.

Специи: паприка (желательно копченая), черный перец, готовые специи к курице.

Способ приготовления:

Разрежьте каждое сердечко вдоль пополам и удалите сгустки крови и остатки сосудов. После чистки промойте их в холодной воде и обязательно просушите бумажным полотенцем. Смешайте сердечки с соевым соусом, нарезанным полукольцами луком, измельченным чесноком и специями. Оставьте сердечки мариноваться на ночь. Выложите сердечки вместе с маринадом и луком на разогретую сковородку. Накройте крышкой и жарьте 10 минут на среднем огне. Снимите крышку, добавьте кетчуп и увеличьте огонь до максимума. Жарьте еще 3-5 минут, постоянно помешивая.

Как и с чем подавать

Куриные сердечки в соево-томатном маринаде сочетаются с разными гарнирами. Классический вариант — подать их с картофельным пюре, которое хорошо впитывает ароматный соус. Также сердечки гармонируют с рисом, булгуром, гречкой или кус-кусом. Для более легкой подачи можно дополнить блюдо запеченными или свежими овощами: брокколи, морковью, сладким перцем, томатами или огуречным салатом.

Перед подачей обязательно посыпьте блюдо свежей зеленью — петрушкой, укропом или зеленым луком. Дополнительно можно подать лаваш или свежий хлеб.