Бюджетное блюдо, которое захочется готовить снова: куриные сердечки в соево-томатном маринаде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря маринованию сердечки получаются нежными и сочными
Куриные сердечки — доступный субпродукт, из которого можно приготовить вкусный и бюджетный ужин. Однако многие избегают этого, ведь часто сердечки получаются жесткими и сухими.
Впрочем, если замариновать куриные сердечки в соевом соусе с луком и чесноком, а затем правильно обжарить, получится очень вкусный гарнир к картофелю, каше или к запеченным овощам. Как вкусно приготовить куриные сердечки, показали в кулинарном блоге Tanya Akopyan в TikTok.
Как готовить куриные сердечки
Ингредиенты:
- Куриные сердечки — 500 г
- Лук — 1 большой
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соевый соус — 50 мл
- Кетчуп или томатная паста — 2 ст. л.
- Специи: паприка (желательно копченая), черный перец, готовые специи к курице.
Способ приготовления:
- Разрежьте каждое сердечко вдоль пополам и удалите сгустки крови и остатки сосудов. После чистки промойте их в холодной воде и обязательно просушите бумажным полотенцем.
- Смешайте сердечки с соевым соусом, нарезанным полукольцами луком, измельченным чесноком и специями.
- Оставьте сердечки мариноваться на ночь.
- Выложите сердечки вместе с маринадом и луком на разогретую сковородку.
- Накройте крышкой и жарьте 10 минут на среднем огне.
- Снимите крышку, добавьте кетчуп и увеличьте огонь до максимума. Жарьте еще 3-5 минут, постоянно помешивая.
Как и с чем подавать
Куриные сердечки в соево-томатном маринаде сочетаются с разными гарнирами. Классический вариант — подать их с картофельным пюре, которое хорошо впитывает ароматный соус. Также сердечки гармонируют с рисом, булгуром, гречкой или кус-кусом. Для более легкой подачи можно дополнить блюдо запеченными или свежими овощами: брокколи, морковью, сладким перцем, томатами или огуречным салатом.
Перед подачей обязательно посыпьте блюдо свежей зеленью — петрушкой, укропом или зеленым луком. Дополнительно можно подать лаваш или свежий хлеб.