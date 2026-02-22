Ситно і без м’яса: салат із квасолі та грибів, який можна їсти в піст (відео)

Квасоля багата на рослинний білок, який рятує раціон під час посту або коли хочеться відпочити від м’яса

Квасоля — один із найпоживніших і водночас доступних продуктів. З неї готують супи, закуски, начинки для пиріжків та вареників. Квасоля поєднується з овочами, грибами й ароматними заправками. Якщо хочеться легкої, корисної та водночас поживної страви без м’яса, зверніть увагу на салат із квасолі та маринованих печериць. Крім того, що салат смачний, він підходить для періоду посту. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Пан фартух".

Як приготувати салат із квасолі та маринованих печериць

Для найкращого смаку обирайте щільну квасолю без пошкоджень і надмірної м’якості, а мариновані печериці — пружні, з маринадом без різкої кислинки.

Інгредієнти:

Салат Айсберг

Квасоля – 250 г

Печериці мариновані — 250 г

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Гірчиця в зернах 1 ч. л.

Часник – 1 зубчик

Лимонний сік – 1 ст. л.

Олія – 1 не повна ст. л.

Сіль, перець за смаком

Приправа для моркви або мелений коріандр

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю тонкими чвертькільцями. Моркву натріть на спеціальній тертці для моркви по-корейськи. Викладіть цибулю на сковорідку та готуйте до розм’якшення. Після цього додайте моркву. Обсмажуйте овочі близько двох хвилин. Важливо не пересмажити їх — морква має залишитися злегка хрумкою. Додайте у сковорідку приправи (чудово підійдуть спеції для моркви по-корейськи). Потримайте на вогні ще дві хвилини, після чого вимкніть плиту та дайте овочам охолонути. У глибоку миску подрібніть салат Айсберг. Додайте до салату консервовану квасолю та мариновані печериці. Перекладіть у миску підсмажені раніше овочі. В окремій ємності змішайте столову ложку гірчиці в зернах, вичавлений зубчик часнику та столову ложку лимонного соку. Додайте зовсім трохи олії (враховуйте, що підсмажені овочі вже мають певну кількість жиру). Посоліть салат за смаком, додайте заправку та ретельно все перемішайте.

Як та з чим подавати

Оскільки салат досить ситний завдяки квасолі, його можна подавати як самостійну страву на вечерю, доповнивши скибочкою підсмаженого цільнозернового хліба. Втім, його можна подавати і як гарнір до запеченої риби або картоплі по-селянськи. Для ефектної подачі посипте зверху кунжутом або дрібно нарізаною кінзою.