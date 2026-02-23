Не морковью единой: как приготовить свеклу по-корейски (видео)

Вкусная и полезная закуска

Свекла по-корейски – яркая, пряная закуска, всегда привлекающая внимание на столе. Обычно в таком стиле готовят морковь, добавляя ее в салаты или гарниры, но сегодня мы предлагаем использовать свеклу. Это блюдо сочетает хрустящую текстуру и насыщенный аромат специй, а тонкая соломка делает его идеальным для маринования. Для лучшего вкуса следует выбирать свежую, плотную свеклу, без трещин и чрезмерной влажности, а специи подбирать свежие и ароматные, чтобы оттенить природную сладость овоща. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "papin_dvizh".

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

свекла – 2 кг;

соль – 2 ч. л.;

сахар – 4 ст. л.;

яблочный уксус – 4 ст. л.;

чеснок – 6–8 зуб.;

растительное масло – 200 мл;

черный перец – 2 ч. л.;

кориандр – 2 ч. л.;

красная паприка – 2 ч. л.;

Способ приготовления:

Натереть свеклу на терке для корейской моркови. Добавить соль, сахар, яблочный уксус, специи и выжатый чеснок. Разогреть растительное масло почти до дымка и залить горячей свеклу со специями. Тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек впитал аромат специй. Оставить в холодильнике на 2–3 часа для маринования.

Как и с чем подавать

Свекла по-корейски прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как гарнир к мясным блюдам, например, жареной курице или телятине. Можно украсить свежей зеленью или подать с кисломолочным соусом для смягчения остроты. Его насыщенный пряный вкус хорошо сочетается с рисом, гречкой или легкими овощными салатами. Блюдо готово к подаче уже после 2–3 часов настаивания, но более насыщенный вкус раскрывается после суток в холодильнике.