Не морковью единой: как приготовить свеклу по-корейски (видео)

Мария Швец
Свекла по-корейски
Свекла по-корейски. Фото instagram.com

Вкусная и полезная закуска

Свекла по-корейски – яркая, пряная закуска, всегда привлекающая внимание на столе. Обычно в таком стиле готовят морковь, добавляя ее в салаты или гарниры, но сегодня мы предлагаем использовать свеклу. Это блюдо сочетает хрустящую текстуру и насыщенный аромат специй, а тонкая соломка делает его идеальным для маринования. Для лучшего вкуса следует выбирать свежую, плотную свеклу, без трещин и чрезмерной влажности, а специи подбирать свежие и ароматные, чтобы оттенить природную сладость овоща. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "papin_dvizh".

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

  • свекла – 2 кг;
  • соль – 2 ч. л.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • яблочный уксус – 4 ст. л.;
  • чеснок – 6–8 зуб.;
  • растительное масло – 200 мл;
  • черный перец – 2 ч. л.;
  • кориандр – 2 ч. л.;
  • красная паприка – 2 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Натереть свеклу на терке для корейской моркови.
  2. Добавить соль, сахар, яблочный уксус, специи и выжатый чеснок.
  3. Разогреть растительное масло почти до дымка и залить горячей свеклу со специями.
  4. Тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек впитал аромат специй.
  5. Оставить в холодильнике на 2–3 часа для маринования.

Как и с чем подавать

Свекла по-корейски прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как гарнир к мясным блюдам, например, жареной курице или телятине. Можно украсить свежей зеленью или подать с кисломолочным соусом для смягчения остроты. Его насыщенный пряный вкус хорошо сочетается с рисом, гречкой или легкими овощными салатами. Блюдо готово к подаче уже после 2–3 часов настаивания, но более насыщенный вкус раскрывается после суток в холодильнике.

