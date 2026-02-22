Тонкі млинці з банановою чізкейк-начинкою: десерт, який тане в роті (відео)

Смачна та ароматна випічка

Млинці бувають різними: тонкі чи товсті, з класичною начинкою, фруктами, шоколадом або навіть з кокосовою начинкою. Сьогодні пропонуємо приготувати ідеальні тонкі млинці з кремовою бананово-чізкейковою начинкою — ніжні, ароматні та надзвичайно смачні. Для найкращого результату важливо використовувати свіжі яйця, якісне молоко та сир рікота або домашній творожний сир, щоб начинка була ніжною і не водянистою. Типові помилки при смаженні — занадто товстий шар тіста, перегріта сковорода або недостатньо ретельне перемішування інгредієнтів, через що млинці рвуться або виходять сухими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати млинці з банановою чізкейк-начинкою

Інгредієнти:

Інгредієнти для млинців:

молоко (тепле) – 600 мл;

вода (тепла) – 200 мл;

яйця – 3 шт;

цукор – 4 ст. л;

ванільний цукор – 1 пакетик;

розтоплене вершкове масло – 60–70 г;

борошно – 300 г;

Інгредієнти для начинки:

рікота або творожний сир – 250 г;

згущене молоко – 100 г;

банан – 1 шт;

Спосіб приготування:

Збити всі інгредієнти для млинців блендером до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Розігріти сковороду на середньому вогні, змастити маслом гхі та смажити млинці по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору. Приготувати начинку: змішати рікоту зі згущеним молоком, додати нарізаний банан і перемішати до кремової текстури. Викласти начинку на млинці, загорнути рулетом або скласти трикутником. Викласти на тарілку та подавати теплими, за бажанням прикрасити ягодами, цедрою або медом.

Як і з чим подавати

Млинці з бананово-чізкейковою начинкою найкраще подавати теплими, виклавши на тарілку по трикутниках або рулетиками. Можна прикрасити свіжими ягодами, цедрою апельсина або легким посипанням цукрової пудри. Для контрасту смаку додати трохи меду або шоколадного соусу. Вони чудово поєднуються з натуральним чаєм, кавою або ванільним морозивом. Страва підходить як для сімейного сніданку, так і для святкового десерту.