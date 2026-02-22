Коли немає часу на тісто: лінивий пиріг із тортильї в духовці (відео)

Смачна та швидка страва

З тортильї можна приготувати десятки швидких страв — від хрустких рулетів і кесадильї до лінивої піци на сковороді. Вона рятує, коли хочеться чогось ситного, але без довгого замішування тіста. Але сьогодні пропонується ще простіший варіант — лінивий пиріг із тортильї, який виглядає ефектно, а готується з доступних інгредієнтів. Секрет ідеального результату — у правильному виборі сиру, якісній салямі без зайвого жиру та густому соусі з насиченим томатним смаком, адже саме вони формують текстуру й аромат страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Тортилья як основа прийшла з мексиканської кухні, але давно стала універсальним продуктом у європейських рецептах. Для цього пирога краще обирати міні-тортильї однакового розміру — вони щільніше стають у форму й утворюють красивий зріз. Сир має добре плавитися: оптимально підходять моцарела для піци, гауда або суміш сирів. Типова помилка — використовувати занадто соковитий соус або класти забагато начинки, через що рулети розкриваються і страва виходить водянистою.

Як приготувати лінивий пиріг з тортильї

Інгредієнти:

овочево-томатний соус – 1 пакет;

вода – 100 мл;

міні-тортилья – 16 шт.;

сир твердий або моцарела – 450 г;

салямі – 150 г;

Спосіб приготування:

Змішати овочево-томатний соус з водою до однорідної, не надто рідкої консистенції. Натерти сир на крупній тертці, салямі нарізати тонкими смужками або кружальцями. Змастити кожну тортилью тонким шаром соусу, залишаючи невеликий відступ від краю. Викласти шар сиру, додати салямі, згорнути тортилью рулетом за принципом млинця та розрізати навпіл. Викласти рулети зрізом догори у роз’ємну форму діаметром 22 см, щільно один до одного. Посипати зверху залишком сиру та запікати у розігрітій до 200 °С духовці приблизно 20 хвилин до рум’яної скоринки. За потреби накрити верх фольгою, якщо сир надто швидко підрум’янюється. Дати пирогу постояти 5 хвилин перед нарізанням, щоб начинка стабілізувалася.

Як і з чим подавати

Подавати пиріг варто теплим, одразу після випікання, коли сир тягнеться. Перед подачею можна посипати дрібно нарізаною зеленню або додати кілька листків базиліку для свіжості. Страва добре поєднується з легким овочевим салатом, соусом на основі йогурту або класичним томатним соусом. Якщо подається як закуска, зручно нарізати невеликими порційними шматками та подати на великій тарілці для спільного столу. Такий пиріг доречний і для сімейної вечері, і для святкового фуршету.

За бажанням салямі можна замінити шинкою, куркою або обсмаженими овочами, а частину твердого сиру — додати пармезан для більш виразного смаку. Для більш хрусткої текстури частину рулетів можна попередньо злегка обсмажити на сухій сковороді перед викладанням у форму.