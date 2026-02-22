Готується елементарно, з’їдається миттєво: рецепт м'якого печива (відео)

На відміну від пісочного печива на вершковому маслі, яке хрумтить, це більше нагадує маленькі домашні пряники

Якщо хочеться чогось солодкого до чаю, але без довгого замішування тіста, приготуйте печиво на сметані. Це один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Готується таке печиво швидко, з доступних інгредієнтів. У цьому рецепті сметана замінює вершкове масло, тому тісто виходить м’яким і ніжним, а саме печиво довго не твердіє. Навіть на другий і третій день воно залишається свіжим і приємним на смак, тож можна сміливо пекти одразу більшу порцію.

На YouTube-каналі "ТІАНА готувати просто" показали, як приготувати печиво на сметані.

Інгредієнти:

Яйце — 1 шт.

Цукор — 100 г

Сіль — дрібка

Сметана — 130 г

Рослинна олія — 30 г

Борошно — 300 г

Розпушувач — 8 г

Ванілін

Перед тим як замішувати тісто на печиво врахуйте, що його не варто "забивати" борошном. Як тільки воно перестане липнути до рук і буде м'яким та однорідним — зупиняйтеся. В іншому випадку десерт вийде гумовим. Також не варто забувати, що інгредієнти мають бути кімнатної температури, завдяки цьому розпушувач почне працювати швидше, і печиво вийде пишним.

Спосіб приготування:

Цукор поєднайте з яйцем та дрібкою солі. Перемішайте вінчиком. До маси додайте сметану та олію. Ще раз перемішайте до однорідності. Додайте просіяне борошно, розпушувач та ванілін. Перемішуйте лопаткою, а потім руками. Має вийти м’яке, податливе тісто, яке не липне до рук. З тіста сформуйте ковбаски, а потім розріжте їх на однакові шматочки. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин.

Як та з чим подавати

Готове печиво посипте цукровою пудрою або вмочіть половинку печива в розтоплений шоколад і посипте подрібненими горіхами. Подавайте його на стіл з улюбленими напоями.