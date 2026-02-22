Млинці в цитрусовій глазурі: ніжність і аромат в кожному шматочку (відео)
Смачні незвичайні млинці
Млинці бувають різними: товсті й тонкі, солодкі або солоні, з ягодами, шоколадом або навіть кокосовою начинкою. Класичні рецепти часто використовують молоко, яйця та борошно, але тонкість і еластичність тіста багато в чому залежить від правильної послідовності змішування інгредієнтів. Сьогодні ми пропонуємо рецепт млинців у стилі "Креп Сюзет" з апельсиновим соусом — десерт, який відразу прикрасить будь-який стіл. Для найкращого результату варто використовувати свіжі продукти: яйця середньої свіжості, добре просіяне борошно та стиглі цитруси для соусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати млинці в апельсиновій глазурі
Інгредієнти:
Для млинців:
- яйця — 2 шт;
- цукор — 2 ст. л;
- сіль — дрібка;
- молоко (тепле) — 750 мл;
- борошно — 250 г;
- олія — 2 ст. л;
- куркума — 1/2 ч. л;
Для апельсинового соусу:
- цукор коричневий — 2 ст. л;
- масло — 50 г;
- сік апельсиновий — 160 мл;
- цедра апельсина — 1-2 ч. л;
- мандариновий лікер — 40 мл (за бажанням);
Спосіб приготування:
- На суху сковорідку всипати цукор, дати йому трохи розтанути.
- Додати масло, змішати до однорідності.
- Влити апельсиновий сік і додати цедру. За бажанням додати цитрусовий лікер.
- Проварити кілька хвилин, поки соус стане густим і глянцевим.
- Приготувати млинці, змішавши яйця, цукор і сіль, по черзі додаючи молоко і борошно, завершити олією і куркумою.
- Скласти млинці трикутниками, викласти у форму і полити апельсиновим соусом.
- Подавати гарячими, при бажанні додати морозиво або свіжу цедру.
Як і з чим подавати
Млинці найкраще подавати відразу після запікання, коли сир і соус ще теплі та тягнуться. Для додаткової презентації зверху можна додати свіжу цедру апельсина, трохи морозива або ягід. Такі млинці чудово поєднуються з чаєм, кавою або легким десертним вином. Вони підходять як для святкового сніданку, так і для вечірки або сімейного десерту.