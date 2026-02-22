Замість звичної яєчниці та омлету: приготуйте смачні бутерброди з беконом до ранкової кави чи чаю

Бутерброди зі смаженим беконом та вареними яйцями — це ситний сніданок, який готується швидко та просто

Бутерброди з беконом та яйцями — це проста, але дуже ситна закуска, яка чудово підходить для швидкого сніданку, перекусу або навіть святкового столу. За смаком вони нагадують знаменитий нью-йоркський сендвіч із беконом та яйцем, який є символом вуличної їжі мегаполіса, проте готуються значно простіше. Такі бутерброди виходять ароматними та чудово смакують як теплими, так і охолодженими. Рецептом з нами поділилися на кулінарному порталі "Господинька".

Як приготувати бутерброди з беконом, яйцем та сиром

Інгредієнти:

Бекон — 6 шт.

Яйця варені — 3 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Майонез — 2-3 ст. л.

Часник — 1 зубчик за бажанням

Чорний мелений перець

Зелена цибуля

Хліб

Спосіб приготування:

Бекон обсмажити на сухій сковорідці до хрумкого стану. Перекласти на серветку, щоб позбутися зайвого жиру, а потім нарізати тонкими смужками або квадратиками. Яйця та плавлені сирки натерти на дрібній тертці. Викласти все в миску, додати майонез, часник та трохи зеленої цибулі. Все ретельно перемішати. За потреби посолити та поперчити.

Як та з чим подавати

Ці бутерброди смачно їсти зі свіжими овочами, наприклад, скибочками стиглих томатів або хрумкими огірками, які додадуть страві соковитості. Якщо ви подаєте їх на сніданок, ідеальним супроводом стане чашка кави або гарячого чаю з лимоном, а для вечірнього перекусу вони добре поєднуються з легким овочевим салатом, заправленим оливковою олією.