Вкуснее винегрета и готовится за 5 минут: рецепт салата из свеклы, от которого невозможно оторваться (видео)
Быстрый и полезный салат из свеклы, который можно есть в пост
Свекла — вкусный и доступный овощ, содержащий витамины, клетчатку и природные антиоксиданты. Блюда из свеклы помогают разнообразить ежедневное меню и поддерживают пищеварение. Если хочется чего-то простого, вкусного и без длительного приготовления, обратите внимание на рецепт салата из свеклы с кукурузой. Он готовится буквально за несколько минут, особенно если свекла уже отварена или запечена. Такой салат может стать отличной альтернативой классическому винегрету. При этом он не требует большого количества ингредиентов, а легкая горчично-лимонная заправка придает блюду свежесть и делает вкус более выразительным.
Рецептом салата поделилась фудблогер Лилия Цвит на своем YouTube-канале.
Как приготовить салат из свеклы и кукурузы
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Кукуруза — 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
- Укроп
Для соуса:
- Французская горчица – 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
Чтобы сделать салат более питательным, добавьте к нему жменю поджаренных грецких орехов или нарезанную кубиками фету. А если вы не любите укроп, его можно заменить свежей кинзой.
Способ приготовления:
- Вареную или запеченную свеклу очистить и нарезать кубиками примерно 1х1 см.
- К свекле добавить кукурузу, нарезанный полукольцами лук, измельченный укроп.
- В отдельной миске соединить ингредиенты для соуса.
- Заправить салат соусом и перемешать.
Как и с чем подавать
Этот салат является идеальным гарниром к запеченной рыбе, сочным куриным котлетам или отбивной. Если вы соблюдаете пост или вегетарианскую диету, попробуйте подать его с гарниром из рассыпчатой гречки или запеченным картофелем "по-селянски".
Подавайте салат из свеклы и кукурузы в прозрачной стеклянной пиале или выложите на тарелки порционно с помощью кулинарного кольца.