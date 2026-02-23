Вкуснее винегрета и готовится за 5 минут: рецепт салата из свеклы, от которого невозможно оторваться (видео)

Быстрый и полезный салат из свеклы, который можно есть в пост

Свекла — вкусный и доступный овощ, содержащий витамины, клетчатку и природные антиоксиданты. Блюда из свеклы помогают разнообразить ежедневное меню и поддерживают пищеварение. Если хочется чего-то простого, вкусного и без длительного приготовления, обратите внимание на рецепт салата из свеклы с кукурузой. Он готовится буквально за несколько минут, особенно если свекла уже отварена или запечена. Такой салат может стать отличной альтернативой классическому винегрету. При этом он не требует большого количества ингредиентов, а легкая горчично-лимонная заправка придает блюду свежесть и делает вкус более выразительным.

Рецептом салата поделилась фудблогер Лилия Цвит на своем YouTube-канале.

Как приготовить салат из свеклы и кукурузы

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Кукуруза — 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Укроп

Для соуса:

Французская горчица – 1 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Чтобы сделать салат более питательным, добавьте к нему жменю поджаренных грецких орехов или нарезанную кубиками фету. А если вы не любите укроп, его можно заменить свежей кинзой.

Способ приготовления:

Вареную или запеченную свеклу очистить и нарезать кубиками примерно 1х1 см. К свекле добавить кукурузу, нарезанный полукольцами лук, измельченный укроп. В отдельной миске соединить ингредиенты для соуса. Заправить салат соусом и перемешать.

Как и с чем подавать

Этот салат является идеальным гарниром к запеченной рыбе, сочным куриным котлетам или отбивной. Если вы соблюдаете пост или вегетарианскую диету, попробуйте подать его с гарниром из рассыпчатой гречки или запеченным картофелем "по-селянски".

Подавайте салат из свеклы и кукурузы в прозрачной стеклянной пиале или выложите на тарелки порционно с помощью кулинарного кольца.