Хрустящая пекинская капуста, сочный тунец и нежные яйца: салат, который покоряет с первого кусочка (видео)

Сытное и вкусное блюдо

Тунец – это ценная морская рыба с плотным мясистым филе и насыщенным вкусом, из которой готовят стейки, пасты, салаты и даже нежную намазку для тостов. Консервированный тунец давно стал основой скорых и питательных блюд средиземноморской кухни, ведь он сочетает пользу и удобство. Но сегодня предлагается легкий, сбалансированный салат с тунцем и пекинской капустой – идеальный вариант для быстрого обеда или ужина. Важно выбирать качественный тунец в собственном соке или с минимальным количеством масла, хрустящую свежую капусту без потемнений и спелые, но плотные помидоры; типичная ошибка – перемешивать салат слишком интенсивно, из-за чего овощи теряют текстуру, а рыба превращается в пасту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат с тунцом

Ингредиенты:

пекинская капуста – 150 г;

огурец – 1 шт.;

помидор – 2 шт.;

лук красный – 1/2 шт.;

яйца – 3 шт.;

консервированный тунец – 160 г;

оливковое масло – 3 ст. л.;

горчица зернистая – 1 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

прованские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить яйца вкрутую в течение 8–9 минут, охладить в холодной воде и очистить. Нарезать пекинскую капусту тонкими полосками, огурец полукружками, помидоры большими кусочками, лук тонкими полукольцами. Смешайте в отдельной миске оливковое масло, горчицу, соевый соус и специи до однородности. Соединить овощи с большей частью заправки и аккуратно перемешать, чтобы сохранить структуру ингредиентов. Выложить салат на блюдо, сверху разложить кусочки тунца и яйца, нарезанные четвертинками. Полить остатком заправки и подать сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Подавать салат лучше сразу после приготовления, чтобы сохранить хрусткость капусты. Его можно выложить на большое плоское блюдо, украсить зеленью, семенами кунжута или несколькими каплями лимонного сока. Блюда хорошо сочетается с подсушенным багетом, тостами или хрустящими гренками, а также может стать дополнением к запеченному картофелю или легкой овощной ухе. Такой салат – пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанный результат без лишних усилий.