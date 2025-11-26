Рус

Салат "Королівська шуба": елегантна інтерпретація улюбленої страви (відео)

Марія Швець
Королівська "Шуба"
Королівська "Шуба". Фото instagram.com

На новорічному столі зазвичай подають класичні страви, серед яких особливо популярні різні салати, зокрема Салат "Новорічний каприз".

Вони створюють атмосферу свята та дарують знайомі з дитинства смаки. Проте інколи хочеться чогось яскравішого, ніжнішого та по-справжньому святкового. Тому сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — королівську шубу зі слабосолоним лососем. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати салат "Королівська шуба"

Інгредієнти:

  • лосось слабосолений – 150 г;
  • картопля – 2 шт;
  • морква – 2 шт;
  • буряк – 2 шт;
  • яйця – 3–4 шт;
  • цибуля зелена – 1 пучок;
  • майонез – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити картоплю, моркву, буряк та яйця до готовності.
  2. Натерти всі овочі та яйця на крупній тертці.
  3. Викладати салат шарами, змащуючи кожен шар майонезом та додаючи сіль і перець за смаком.
  4. Викласти зверху нарізаний кубиками слабосолений лосось та посипати зеленою цибулею.

Королівська шуба виходить ніжною, святковою та більш вишуканою завдяки додаванню лосося. Вона чудово поєднує традиційні смаки з сучасною подачею. Такий салат стане яскравим акцентом новорічного столу та точно вразить гостей.

