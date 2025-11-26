Салат "Королівська шуба": елегантна інтерпретація улюбленої страви (відео)

На новорічному столі зазвичай подають класичні страви, серед яких особливо популярні різні салати, зокрема Салат "Новорічний каприз".

Вони створюють атмосферу свята та дарують знайомі з дитинства смаки. Проте інколи хочеться чогось яскравішого, ніжнішого та по-справжньому святкового. Тому сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — королівську шубу зі слабосолоним лососем. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати салат "Королівська шуба"

Інгредієнти:

лосось слабосолений – 150 г;

картопля – 2 шт;

морква – 2 шт;

буряк – 2 шт;

яйця – 3–4 шт;

цибуля зелена – 1 пучок;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю, моркву, буряк та яйця до готовності. Натерти всі овочі та яйця на крупній тертці. Викладати салат шарами, змащуючи кожен шар майонезом та додаючи сіль і перець за смаком. Викласти зверху нарізаний кубиками слабосолений лосось та посипати зеленою цибулею.

Королівська шуба виходить ніжною, святковою та більш вишуканою завдяки додаванню лосося. Вона чудово поєднує традиційні смаки з сучасною подачею. Такий салат стане яскравим акцентом новорічного столу та точно вразить гостей.