Яркий салат слоями: свекла, сельдь и нежное картофельное основание (видео)

Вкусное и яркое блюдо

Сочетание сельди со свеклой не ново и многие его чувствовали в "Шубе", которая давно стала классикой праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем более легкую и современную интерпретацию – без лишней многослойности, зато с выразительной текстурой и балансом вкусов. Для удачного результата важно выбрать плотную, не водянистую свеклу насыщенного цвета и качественную маринованую сельдь без резкого запаха и избыточной солености. Картошку лучше варить в мундирах и полностью охлаждать перед нарезанием – так кубики останутся аккуратными, а салат не превратится в пюре; по желанию можно заменить сметану густым греческим йогуртом или частично убрать майонез для более легкой версии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат со свеклой, сельдью и картофелем

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

лук-шалот – 1 шт.;

масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

маринованная сельдь – 150 г;

маринованные огурцы – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

консервированный горошек – 4 ст. л.;

сметана – 1,5 ст. л.;

майонез – 1,5 ст. л.;

Способ приготовления:

Отварить свеклу до готовности, охладить и натереть на крупной терке. Мелко нарезать лук, залить 2-3 минуты кипятком и отцедить. Смешать свеклу с луком, добавить растительное масло, соль и перец по вкусу, перемешать и поставить в холодильник на 1–2 часа. Отварить картофель в мундирах, полностью охладить и порезать маленькими кубиками. Нарезать сельдь и маринованные огурцы кубиками одинакового размера. Отцедить горошек и смешать с картофелем, сельдью и огурцами. Добавить сметану и майонез, осторожно перемешать и при необходимости приправить, учитывая соленость рыбы. Выложить на блюдо, чередуя слои или полосы свекольной и картофельно-селедочной части. Охладить салат не менее 1 часа перед подачей. Салат приобретает более гармоничный вкус после настаивания, поэтому лучше готовить его заранее.

Как и с чем подавать

Подавать салат охлажденным, выкладывая полосами или кольцом с помощью кулинарного кольца для более эффектной подачи. Хорошо подходит с подсушенным ржаным хлебом, тостами или как дополнение к запеченному картофелю. Для украшения подойдет зеленый лук, укроп или тонкие ломтики маринованного огурца. Такой салат уместен как на праздничном столе, так и для семейного ужина, ведь совмещает знакомые ингредиенты в более изысканном формате.