Идеальный рулет к празднику и на каждый день: курица, грибы, сыр и румяный бекон (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Рулеты бывают самые разные: сладкие бисквитные, овощные закусочные, мясные и праздничные рулеты из фарша, которые часто готовят к особым событиям. Такое блюдо имеет европейские корни и давно стало частью домашней кухни благодаря простоте и эффектной подаче. Но сегодня мы предлагаем вариант, сочетающий сочный куриный фарш, ароматные грибы, тягучий творог и румяный бекон, создающий аппетитную корочку. Для идеального результата важно выбирать свежий фарш без лишней влаги, качественный бекон с мясными прослоями, а грибы обжаривать до испарения жидкости, иначе рулет может получиться водянистым; по желанию часть сыра можно заменить моцареллой для более выраженной тягучести или добавить горсть шпината для свежей нотки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " halia_shymkiv ".
Как приготовить рулет с фаршем и беконом?
Ингредиенты:
- бекон – 200 г;
- куриный фарш – 400 г;
- зернистая горчица – 2 ст. л.;
- твердый творог – 120 г;
- шампиньоны – 200 г;
- сливочное масло – 20 г;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- паприка – 1 ч. л.;
- сухие травы – по желанию;
Способ приготовления:
- Разогреть духовой шкаф до 190°C.
- Нарезать шампиньоны мелким кубиком и обжарить на сливочном масле до полного испарения влаги и легкой румяности.
- Выложить полоски бекона внахлест на пергамент, формируя прямоугольное основание.
- Распределить куриный фарш равномерным слоем по бекону и приправить солью, перцем, паприкой и травами.
- Смазать фарш зернистой горчицей.
- Посыпать натертым сыром.
- Равномерно выложить обжаренные грибы.
- Сформировать плотный рулет, помогая пергаментом, и переложить на противень швом вниз.
- Запекать 30–35 минут до румяной корочки бекона и полной готовности мяса.
- Дать рулету отдохнуть 7–10 минут перед нарезкой.
Как и с чем подавать
Рулет лучше подавать теплым, нарезав толстыми ломтиками, чтобы были видны слои бекона, сыра и грибов. К нему подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкий салат из зелени с горчично-медовой заправкой. Для праздничной подачи блюдо можно украсить свежим тимьяном или петрушкой, а рядом подать сливочный или грибной соус. В холодном виде рулет хорошо подходит для сэндвичей или мясной закуски на праздничный стол.
Кушанье сочетает простоту приготовления и выразительный вкус, поэтому легко станет как обычным ужином, так и центральной позицией праздничного меню.