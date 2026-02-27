Идеальный рулет к празднику и на каждый день: курица, грибы, сыр и румяный бекон (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Рулеты бывают самые разные: сладкие бисквитные, овощные закусочные, мясные и праздничные рулеты из фарша, которые часто готовят к особым событиям. Такое блюдо имеет европейские корни и давно стало частью домашней кухни благодаря простоте и эффектной подаче. Но сегодня мы предлагаем вариант, сочетающий сочный куриный фарш, ароматные грибы, тягучий творог и румяный бекон, создающий аппетитную корочку. Для идеального результата важно выбирать свежий фарш без лишней влаги, качественный бекон с мясными прослоями, а грибы обжаривать до испарения жидкости, иначе рулет может получиться водянистым; по желанию часть сыра можно заменить моцареллой для более выраженной тягучести или добавить горсть шпината для свежей нотки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " halia_shymkiv ".

Как приготовить рулет с фаршем и беконом?

Ингредиенты:

бекон – 200 г;

куриный фарш – 400 г;

зернистая горчица – 2 ст. л.;

твердый творог – 120 г;

шампиньоны – 200 г;

сливочное масло – 20 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

сухие травы – по желанию;

Способ приготовления:

Разогреть духовой шкаф до 190°C. Нарезать шампиньоны мелким кубиком и обжарить на сливочном масле до полного испарения влаги и легкой румяности. Выложить полоски бекона внахлест на пергамент, формируя прямоугольное основание. Распределить куриный фарш равномерным слоем по бекону и приправить солью, перцем, паприкой и травами. Смазать фарш зернистой горчицей. Посыпать натертым сыром. Равномерно выложить обжаренные грибы. Сформировать плотный рулет, помогая пергаментом, и переложить на противень швом вниз. Запекать 30–35 минут до румяной корочки бекона и полной готовности мяса. Дать рулету отдохнуть 7–10 минут перед нарезкой.

Как и с чем подавать

Рулет лучше подавать теплым, нарезав толстыми ломтиками, чтобы были видны слои бекона, сыра и грибов. К нему подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкий салат из зелени с горчично-медовой заправкой. Для праздничной подачи блюдо можно украсить свежим тимьяном или петрушкой, а рядом подать сливочный или грибной соус. В холодном виде рулет хорошо подходит для сэндвичей или мясной закуски на праздничный стол.

Кушанье сочетает простоту приготовления и выразительный вкус, поэтому легко станет как обычным ужином, так и центральной позицией праздничного меню.