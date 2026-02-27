Укр

Идеальный рулет к празднику и на каждый день: курица, грибы, сыр и румяный бекон (видео)

Мария Швец
Читати українською
Рулет с фаршем и беконом
Рулет с фаршем и беконом. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусное и сытное блюдо

Рулеты бывают самые разные: сладкие бисквитные, овощные закусочные, мясные и праздничные рулеты из фарша, которые часто готовят к особым событиям. Такое блюдо имеет европейские корни и давно стало частью домашней кухни благодаря простоте и эффектной подаче. Но сегодня мы предлагаем вариант, сочетающий сочный куриный фарш, ароматные грибы, тягучий творог и румяный бекон, создающий аппетитную корочку. Для идеального результата важно выбирать свежий фарш без лишней влаги, качественный бекон с мясными прослоями, а грибы обжаривать до испарения жидкости, иначе рулет может получиться водянистым; по желанию часть сыра можно заменить моцареллой для более выраженной тягучести или добавить горсть шпината для свежей нотки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " halia_shymkiv ".

Как приготовить рулет с фаршем и беконом?

Ингредиенты:

  • бекон – 200 г;
  • куриный фарш – 400 г;
  • зернистая горчица – 2 ст. л.;
  • твердый творог – 120 г;
  • шампиньоны – 200 г;
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сухие травы – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовой шкаф до 190°C.
  2. Нарезать шампиньоны мелким кубиком и обжарить на сливочном масле до полного испарения влаги и легкой румяности.
  3. Выложить полоски бекона внахлест на пергамент, формируя прямоугольное основание.
  4. Распределить куриный фарш равномерным слоем по бекону и приправить солью, перцем, паприкой и травами.
  5. Смазать фарш зернистой горчицей.
  6. Посыпать натертым сыром.
  7. Равномерно выложить обжаренные грибы.
  8. Сформировать плотный рулет, помогая пергаментом, и переложить на противень швом вниз.
  9. Запекать 30–35 минут до румяной корочки бекона и полной готовности мяса.
  10. Дать рулету отдохнуть 7–10 минут перед нарезкой.

Как и с чем подавать

Рулет лучше подавать теплым, нарезав толстыми ломтиками, чтобы были видны слои бекона, сыра и грибов. К нему подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкий салат из зелени с горчично-медовой заправкой. Для праздничной подачи блюдо можно украсить свежим тимьяном или петрушкой, а рядом подать сливочный или грибной соус. В холодном виде рулет хорошо подходит для сэндвичей или мясной закуски на праздничный стол.

Кушанье сочетает простоту приготовления и выразительный вкус, поэтому легко станет как обычным ужином, так и центральной позицией праздничного меню.

