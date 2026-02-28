Сытно, вкусно и без мяса: фасоль с грибами и чесноком (видео)

Наедятся все!

Начался Великий пост, и одним из блюд, которые можно употреблять в этот период, являются сытные и нежные вареники с картофелем или другие постные блюда. Но сегодня мы предлагаем альтернативу – фасоль с грибами и чесноком, которая не только легко готовится, но дарит насыщенный вкус и сытость без использования мяса. Для лучшего результата следует выбирать свежую фасоль и плотные грибы без признаков увядания, а зелень – свежая и ароматная, ведь она завершает вкусовой баланс блюда. Небольшой секрет: немного обжаренный лук с чесноком придает насыщенный аромат, а специи можно регулировать по собственным предпочтениям, чтобы блюдо было максимально сбалансированным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_borachok".

Как приготовить фасоль с грибами и чесноком

Ингредиенты:

фасоль белая отварная – 300 г;

грибы шампиньоны или вешенки – 250 г;

лук большой – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло – 2 ст. л.;

черный перец – по вкусу;

паприка – по вкусу;

зелень петрушки – горсть;

Способ приготовления:

Разогреть сковороду на среднем огне. Добавить масло и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости и золотистого цвета. Добавить грибы и жарить до румяной корочки. Добавить специи, перемешать и ввести фасоль. Прогреть все 3–5 минут. В конце добавить измельченный чеснок и зелень, перемешать и снять с огня.

Как и с чем подавать

Фасоль с грибами и чесноком прекрасно сочетается с легким гарниром из отварной крупы, печеным картофелем или ломтиком ржаного хлеба. Перед подачей можно добавить несколько веточек свежей петрушки или укропа для яркого облика. Также можно подать блюдо с домашним соевым или томатным соусом для пикантности. Это блюдо хорошо выглядит как самостоятельная обеденная порция или как дополнение к полноценному постному столу.