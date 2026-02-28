Хрустящие и сырные: наггетсы, которые исчезнут первыми со стола (видео)
Вкусная закуска
Из куриного филе можно приготовить множество блюд, от классической курицы в кисло-сладком соусе до нежных отбивных или быстрых наггетсов. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно необычный вариант — куриные наггетсы в сырной панировке, сочетающие хрустящую корочку и сочное мясо внутри. Для лучшего результата следует выбирать свежее куриное филе без избытка жидкости, а сырную панировку можно комбинировать с любимыми специями – это придаст блюду особый аромат. Также важно не пережарить нагетсы, чтобы мясо оставалось нежным и сочным, а корочка – хрустящей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить наггетсы в сырной панировке
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт;
- сырная панировка — 100 г;
- яйца — 2 шт;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- любимые специи (копченая паприка, карри) – по желанию;
- масло для жарки — 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Нарезать куриное филе полосками или кубиками.
- Взбить яйца с солью, перцем и специями.
- Обвалять кусочки курицы сначала в яйце, затем в сырной панировке.
- Обжаривать наггетсы по бокам до золотистой корочки и полной готовности мяса.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Подавать горячими с любимым соусом и зеленью.
Как и с чем подавать
Наггетсы прекрасно смакуют горячими, прямо из сковороды, а подавать их можно с легким салатом, соусами на основе йогурта или томатной сальсой. Для праздничного варианта рекомендуется добавить соус чили или медово-горчичный – это подчеркнет сырный вкус панировки. Кушанье можно украсить свежей зеленью и лимонными дольками, что придаст свежести и яркости подачи. Куриные наггетсы подходят как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями – они быстро исчезают со стола.