Укр

Хрустящие и сырные: наггетсы, которые исчезнут первыми со стола (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Хрустящие наггетсы
Хрустящие наггетсы. Фото instagram.com

Вкусная закуска

Из куриного филе можно приготовить множество блюд, от классической курицы в кисло-сладком соусе до нежных отбивных или быстрых наггетсов. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно необычный вариант — куриные наггетсы в сырной панировке, сочетающие хрустящую корочку и сочное мясо внутри. Для лучшего результата следует выбирать свежее куриное филе без избытка жидкости, а сырную панировку можно комбинировать с любимыми специями – это придаст блюду особый аромат. Также важно не пережарить нагетсы, чтобы мясо оставалось нежным и сочным, а корочка – хрустящей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить наггетсы в сырной панировке

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт;
  • сырная панировка — 100 г;
  • яйца — 2 шт;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • любимые специи (копченая паприка, карри) – по желанию;
  • масло для жарки — 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  2. Нарезать куриное филе полосками или кубиками.
  3. Взбить яйца с солью, перцем и специями.
  4. Обвалять кусочки курицы сначала в яйце, затем в сырной панировке.
  5. Обжаривать наггетсы по бокам до золотистой корочки и полной готовности мяса.
  6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  7. Подавать горячими с любимым соусом и зеленью.

Как и с чем подавать

Наггетсы прекрасно смакуют горячими, прямо из сковороды, а подавать их можно с легким салатом, соусами на основе йогурта или томатной сальсой. Для праздничного варианта рекомендуется добавить соус чили или медово-горчичный – это подчеркнет сырный вкус панировки. Кушанье можно украсить свежей зеленью и лимонными дольками, что придаст свежести и яркости подачи. Куриные наггетсы подходят как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями – они быстро исчезают со стола.

Теги:
#Готовим дома #Наггетсы #Панировка