Постная "икра" из манки: нежная, сытная и без рыбы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пост – это отличная возможность разнообразить рацион и готовить легкие, постные блюда.
Обычно в этот период готовят вареники с картофелем или овощные салаты, но сегодня мы предлагаем необычную, но очень вкусную альтернативу – "икру" из манки. Она проста в приготовлении, экономна и позволяет получить нежную текстуру, похожую на классическую рыбную икру. Для лучшего результата следует выбирать качественные продукты: томатную пасту без добавленных консервантов, свежее масло и манку мелкого помола – это влияет на консистенцию и вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".
Как приготовить "икру" из манки
Ингредиенты:
- рассол из сельди – 1 ст.;
- томатная паста – 1 ст.л.;
- растительное масло – 0,5 ст.;
- манка – 1 ст.;
Способ приготовления:
- Влить в кастрюлю рассол, добавить растительное масло и томатную пасту.
- Перемешать и довести до кипения.
- Всыпать манку, помешивая постоянно, варить 1 минуту.
- Снять с огня и полностью охладить.
- Намазать на бутерброды или использовать по необходимости.
Как и с чем подавать
Манная икра идеально подходит для бутербродов или в пост. Ее можно подавать на тостах с темным хлебом или крекерами. Для праздничного стола икру можно украсить зеленью, тонкими ломтиками огурца или кольцами красного лука. Также ее можно использовать как дополнение к салатам или овощным закускам, что сделает постное блюдо более насыщенным и аппетитным.