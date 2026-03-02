Постная "икра" из манки: нежная, сытная и без рыбы (видео)

Пост – это отличная возможность разнообразить рацион и готовить легкие, постные блюда.

Обычно в этот период готовят вареники с картофелем или овощные салаты, но сегодня мы предлагаем необычную, но очень вкусную альтернативу – "икру" из манки. Она проста в приготовлении, экономна и позволяет получить нежную текстуру, похожую на классическую рыбную икру. Для лучшего результата следует выбирать качественные продукты: томатную пасту без добавленных консервантов, свежее масло и манку мелкого помола – это влияет на консистенцию и вкус готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить "икру" из манки

Ингредиенты:

рассол из сельди – 1 ст.;

томатная паста – 1 ст.л.;

растительное масло – 0,5 ст.;

манка – 1 ст.;

Способ приготовления:

Влить в кастрюлю рассол, добавить растительное масло и томатную пасту. Перемешать и довести до кипения. Всыпать манку, помешивая постоянно, варить 1 минуту. Снять с огня и полностью охладить. Намазать на бутерброды или использовать по необходимости.

Как и с чем подавать

Манная икра идеально подходит для бутербродов или в пост. Ее можно подавать на тостах с темным хлебом или крекерами. Для праздничного стола икру можно украсить зеленью, тонкими ломтиками огурца или кольцами красного лука. Также ее можно использовать как дополнение к салатам или овощным закускам, что сделает постное блюдо более насыщенным и аппетитным.