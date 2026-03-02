Укр

Когда нет времени готовить: весенний салат из доступных продуктов, который действительно насыщает

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из пекинской капусты с тунцом и яблоком
Салат из пекинской капусты с тунцом и яблоком. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот салат готовится буквально за 10 минут

Весной особенно хочется свежих и легких блюд. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы и нута. А теперь предлагаем обратить внимание на салат из пекинской капусты с тунцом и яблоком. Благодаря сочетанию рыбы, хрустящих овощей и сочного фрукта блюдо получается легким для пищеварения, но при этом хорошо насыщает.

Этот салат можно готовить ежедневно, а также в тех случаях, когда нужно быстро приготовить полезное блюдо из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Смачненьке".

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 250 г
  • лук – 1 шт.
  • яблоко – 1 шт.
  • тунец консервированный — 200 г
  • йогурт натуральный – по вкусу
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту полосками средней толщины, а лук — тонкими полукольцами. Если вы используете обычный репчатый лук, он может быть слишком острым, поэтому обдайте его кипятком или замаринуйте на 2 минуты в капле уксуса и сахара.
  2. Яблоко нарежьте тонкой соломкой и сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
  3. Слейте всю жидкость из консервов. Кусочки тунца слегка разомните вилкой, но не превращайте в пюре. Добавьте в миску к остальным продуктам.
  4. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с йогуртом в отдельной емкости.
  5. Заправьте салат йогуртом с чесноком и перемешайте.
Теги:
#Рецепты #Салат #Тунец #Закуска