Когда нет времени готовить: весенний салат из доступных продуктов, который действительно насыщает
Этот салат готовится буквально за 10 минут
Весной особенно хочется свежих и легких блюд. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы и нута. А теперь предлагаем обратить внимание на салат из пекинской капусты с тунцом и яблоком. Благодаря сочетанию рыбы, хрустящих овощей и сочного фрукта блюдо получается легким для пищеварения, но при этом хорошо насыщает.
Этот салат можно готовить ежедневно, а также в тех случаях, когда нужно быстро приготовить полезное блюдо из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Смачненьке".
Как приготовить салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 250 г
- лук – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- тунец консервированный — 200 г
- йогурт натуральный – по вкусу
- чеснок — 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту полосками средней толщины, а лук — тонкими полукольцами. Если вы используете обычный репчатый лук, он может быть слишком острым, поэтому обдайте его кипятком или замаринуйте на 2 минуты в капле уксуса и сахара.
- Яблоко нарежьте тонкой соломкой и сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Слейте всю жидкость из консервов. Кусочки тунца слегка разомните вилкой, но не превращайте в пюре. Добавьте в миску к остальным продуктам.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с йогуртом в отдельной емкости.
- Заправьте салат йогуртом с чесноком и перемешайте.