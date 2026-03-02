Когда нет времени готовить: весенний салат из доступных продуктов, который действительно насыщает

Этот салат готовится буквально за 10 минут

Весной особенно хочется свежих и легких блюд. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат из свеклы и нута. А теперь предлагаем обратить внимание на салат из пекинской капусты с тунцом и яблоком. Благодаря сочетанию рыбы, хрустящих овощей и сочного фрукта блюдо получается легким для пищеварения, но при этом хорошо насыщает.

Этот салат можно готовить ежедневно, а также в тех случаях, когда нужно быстро приготовить полезное блюдо из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Смачненьке".

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста — 250 г

лук – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

тунец консервированный — 200 г

йогурт натуральный – по вкусу

чеснок — 2 зубчика

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: