Приготовите, пока гости в дороге: творожное печенье за 20 минут (видео)

Готовится легко и просто

Печенье бывает разным: хрустящим галетным, ароматным имбирным, нежным овсяным и, конечно, мягким песчаным, буквально тающим во рту. Особое место среди домашней выпечки занимает творожное печенье – оно сочетает хрупкую структуру и деликатную влажность благодаря кисломолочному сыру. Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный вариант твожного печенья, которое готовится быстро и всегда получается удачным. Важно выбирать сухой, некислый творог без лишней влаги, качественное сливочное масло жирностью не менее 82% и не пересыпать муки, ведь излишек сделает выпечку плотной вместо нежной.

Чтобы тесто было эластичным, сыр при необходимости следует перетереть через сито или перебить блендером – тогда структура станет более однородной. Муку следует добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию: тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам. Если хочется более выраженного аромата, можно добавить щепотку ванили или цедру лимона. Часть муки допускается заменить рисовой или цельнозерновой, однако тогда текстура будет менее рыхлой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Как приготовить творожное печенье

Ингредиенты:

творог – 500 г;

масло сливочное – 250 г;

мука пшеничная – 500–550 г;

сода – 1 ч. л.;

уксус – 1 ч. л.;

сахар – 100–150 г для обмакивания.

Способ приготовления:

Протереть творог через сито или перебить блендером до однородной консистенции. Добавить растопленное, но не горячее сливочное масло и тщательно перемешать. Погасить соду уксусом и ввести в творожную массу. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Раскатать тесто пластом толщиной примерно 5 мм и вырезать кружочки. Обмакнуть каждый кружочек в сахар с одной стороны, сложить пополам сахаром внутрь, снова обмакнуть одну сторону и еще раз сложить, формируя треугольник. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, сахарной стороной вверх. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 18–20 минут до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Сырное печенье лучше всего подходит теплым или полностью охлажденным к чаю, кофе или какао. Его можно присыпать сахарной пудрой или подать с медом, вареньем или ягодным соусом. Для праздничной подачи печенье выкладывают горкой на тарелку и дополняют свежими ягодами или листочками мяты. Также оно отлично подходит для детского стола или как быстрое угощение к приходу гостей.

Это именно тот рецепт, который выручает, когда нужно что-нибудь домашнее, ароматное и проверенное временем.