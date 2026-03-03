Голубцы на новый лад: добавляем картошку — и блюдо становится вдвое сытнее (видео)
Голубцы – это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят из капустных листьев, заворачивая внутрь начинку и туша в соусе.
Их делают даже из молодой капусты, когда листья нежные и быстро готовятся. Классически начинкой служит мясо с рисом, однако в разных регионах существуют десятки вариаций – от постных до праздничных. Сегодня предлагается более сытный и одновременно бюджетный вариант — голубцы с картошкой и ароматной зажаркой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".
Для удачного результата важно выбрать плотную капусту без трещин, картофель с высоким содержанием крахмала для нежной текстуры начинки и качественную колбасу или сало с выраженным вкусом; типичная ошибка – слишком сильно отжимать тертый картофель, из-за чего начинка становится сухой.
Картошку лучше натирать на мелкой терке – так начинка получается однородной и сочной. Если хочется более легкой версии, колбасу можно заменить обжаренными грибами, а сметану – сливками или томатно-овощной подливкой. Для более насыщенного вкуса к картофельной массе уместно добавить щепотку черного перца, сушеного чеснока или немного поджаренной моркови. Если используется молодая капуста, ее достаточно просто ошпарить кипятком, а зимнюю лучше хорошо пропарить, чтобы листья не ломались во время формовки.
Как приготовить голубцы с картофелем
Ингредиенты:
- капуста средняя – 1 шт.;
- картофель очищенный – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- перетертые помидоры или томат – 400 мл;
- вода – примерно 500 мл;
- колбаса или сало – 300 г;
- сметана – 200 мл;
- масло – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отпарить капусту в кипятке или прогреть в микроволновке, осторожно снять листья и срезать утолщение у основания.
- Измельчить одну луковицу и обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Натереть картофель на мелкой терке, слить лишний сок без сильного отжима и добавить в лук, готовить на среднем огне 5–10 минут до легкого загущения.
- Посолить, начинку поперчить и перемешать до однородности.
- Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы, окутывая края внутрь.
- На дно кастрюли выложить несколько капустных листьев, разместить плотно голубцы и залить смесью воды и томатов так, чтобы жидкость покрывала блюдо.
- Довести до кипения и тушить на слабом огне около 60 минут до мягкости.
- Измельчить вторую луковицу и колбасу или сало, обжарить до золотистости, добавить сметану и прогреть несколько минут до соуса.
- Полить готовые голубцы зажаркой перед подачей.
- Этот вариант голубцов доказывает, что традиционные блюда могут звучать по-новому, оставаясь по-домашнему уютными и вкусными.
Как и с чем подавать
Голубцы с картофелем лучше подавать горячими, щедро полив сливочно-колбасной или сметанной подливкой и посыпав свежей зеленью. Они отлично сочетаются с домашними соленьями, квашеными огурцами или салатом из свежих овощей. К блюду подходит ржаной хлеб или пончики, а для более праздничной подачи можно дополнить тарелку ложкой густой сметаны сверху. Такой вариант голубцов выходит особенно сытным, ароматным и способным заменить полноценный обед.