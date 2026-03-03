Голубцы на новый лад: добавляем картошку — и блюдо становится вдвое сытнее (видео)

Голубцы – это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят из капустных листьев, заворачивая внутрь начинку и туша в соусе.

Их делают даже из молодой капусты, когда листья нежные и быстро готовятся. Классически начинкой служит мясо с рисом, однако в разных регионах существуют десятки вариаций – от постных до праздничных. Сегодня предлагается более сытный и одновременно бюджетный вариант — голубцы с картошкой и ароматной зажаркой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Для удачного результата важно выбрать плотную капусту без трещин, картофель с высоким содержанием крахмала для нежной текстуры начинки и качественную колбасу или сало с выраженным вкусом; типичная ошибка – слишком сильно отжимать тертый картофель, из-за чего начинка становится сухой.

Картошку лучше натирать на мелкой терке – так начинка получается однородной и сочной. Если хочется более легкой версии, колбасу можно заменить обжаренными грибами, а сметану – сливками или томатно-овощной подливкой. Для более насыщенного вкуса к картофельной массе уместно добавить щепотку черного перца, сушеного чеснока или немного поджаренной моркови. Если используется молодая капуста, ее достаточно просто ошпарить кипятком, а зимнюю лучше хорошо пропарить, чтобы листья не ломались во время формовки.

Как приготовить голубцы с картофелем

Ингредиенты:

капуста средняя – 1 шт.;

картофель очищенный – 1 кг;

лук – 2 шт.;

перетертые помидоры или томат – 400 мл;

вода – примерно 500 мл;

колбаса или сало – 300 г;

сметана – 200 мл;

масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Отпарить капусту в кипятке или прогреть в микроволновке, осторожно снять листья и срезать утолщение у основания. Измельчить одну луковицу и обжарить на растительном масле до прозрачности. Натереть картофель на мелкой терке, слить лишний сок без сильного отжима и добавить в лук, готовить на среднем огне 5–10 минут до легкого загущения. Посолить, начинку поперчить и перемешать до однородности. Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы, окутывая края внутрь. На дно кастрюли выложить несколько капустных листьев, разместить плотно голубцы и залить смесью воды и томатов так, чтобы жидкость покрывала блюдо. Довести до кипения и тушить на слабом огне около 60 минут до мягкости. Измельчить вторую луковицу и колбасу или сало, обжарить до золотистости, добавить сметану и прогреть несколько минут до соуса. Полить готовые голубцы зажаркой перед подачей. Этот вариант голубцов доказывает, что традиционные блюда могут звучать по-новому, оставаясь по-домашнему уютными и вкусными.

Как и с чем подавать

Голубцы с картофелем лучше подавать горячими, щедро полив сливочно-колбасной или сметанной подливкой и посыпав свежей зеленью. Они отлично сочетаются с домашними соленьями, квашеными огурцами или салатом из свежих овощей. К блюду подходит ржаной хлеб или пончики, а для более праздничной подачи можно дополнить тарелку ложкой густой сметаны сверху. Такой вариант голубцов выходит особенно сытным, ароматным и способным заменить полноценный обед.