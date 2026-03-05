Сочная начинка и румяная корочка: необычные котлетки в вафлях (видео)

Вкусные сочные котлетки с вафлями

Из фарша можно приготовить множество блюд – от тефтелей и запеканок до сочных котлет, давно ставших классикой домашней кухни. Но сегодня предлагается необычная интерпретация – вафельные котлетки с румяной корочкой и нежной начинкой внутри. Такой формат блюда приобрел популярность как быстрая альтернатива традиционным котлетам в кляре, ведь вафельные коржи создают удобную оболочку и удерживают сочность мяса. Для лучшего результата следует выбирать фарш из сочетания филе и бедра, чтобы начинка не была сухой, не перегружать ее сухарями, а заготовки не складывать друг на друга, иначе вафли преждевременно размякнут; по желанию куриный фарш можно заменить индюшиным или смешанным, а обжаривание – запеканием в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить ароматные бризоли

Ингредиенты:

вафельные коржи — 1 упаковка;

яйца — 4 шт.;

сметана или майонез – 1 ст. л.;

растительное масло — 3-4 ст. л.;

куриный фарш — 700 г;

морковь — 1 большая шт.;

лук — 2 средних шт.;

сметана — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 2 ч. л. с горкой;

укроп и петрушка – небольшой пучок;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец молотый – 1/2 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

итальянские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости и легкого золотистого цвета, охладить. Смешать фарш с солью, перцем, сухим чесноком, итальянскими травами, яйцом, сухарями, сметаной, измельченной зеленью и охлажденной зажаркой до однородной массы. Выложить начинку на вафельный корж равномерным слоем, накрыть вторым коржом и слегка прижать, оставить на 5–7 минут для легкого увлажнения, после чего нарезать порционными кусками, не складывая их один на один. Взбить яйца со сметаной или майонезом до однородности. Окунуть каждую заготовку в яичную смесь и обжарить на разогретом масле на небольшом огне под крышкой к румяной корочке с обеих сторон. Выложить готовые котлетки на бумажное полотенце для удаления излишков масла и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Вафельные котлетки лучше подавать горячими, сразу после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. К блюду хорошо подходит картофельное пюре, отварной рис или легкий овощной салат. В качестве соуса подойдет сметанный с зеленью, чесночный или томатный. Для подачи можно посыпать мелко нарезанной зеленью или подать со свежими овощами. Кушанье сочетает простоту приготовления, бюджетность и выразительный вкус, поэтому легко станет любимым вариантом для семейного ужина.