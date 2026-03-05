Сочная начинка и румяная корочка: необычные котлетки в вафлях (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусные сочные котлетки с вафлями
Из фарша можно приготовить множество блюд – от тефтелей и запеканок до сочных котлет, давно ставших классикой домашней кухни. Но сегодня предлагается необычная интерпретация – вафельные котлетки с румяной корочкой и нежной начинкой внутри. Такой формат блюда приобрел популярность как быстрая альтернатива традиционным котлетам в кляре, ведь вафельные коржи создают удобную оболочку и удерживают сочность мяса. Для лучшего результата следует выбирать фарш из сочетания филе и бедра, чтобы начинка не была сухой, не перегружать ее сухарями, а заготовки не складывать друг на друга, иначе вафли преждевременно размякнут; по желанию куриный фарш можно заменить индюшиным или смешанным, а обжаривание – запеканием в духовке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить ароматные бризоли
Ингредиенты:
- вафельные коржи — 1 упаковка;
- яйца — 4 шт.;
- сметана или майонез – 1 ст. л.;
- растительное масло — 3-4 ст. л.;
- куриный фарш — 700 г;
- морковь — 1 большая шт.;
- лук — 2 средних шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 2 ч. л. с горкой;
- укроп и петрушка – небольшой пучок;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – 1/2 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- итальянские травы – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости и легкого золотистого цвета, охладить.
- Смешать фарш с солью, перцем, сухим чесноком, итальянскими травами, яйцом, сухарями, сметаной, измельченной зеленью и охлажденной зажаркой до однородной массы.
- Выложить начинку на вафельный корж равномерным слоем, накрыть вторым коржом и слегка прижать, оставить на 5–7 минут для легкого увлажнения, после чего нарезать порционными кусками, не складывая их один на один.
- Взбить яйца со сметаной или майонезом до однородности.
- Окунуть каждую заготовку в яичную смесь и обжарить на разогретом масле на небольшом огне под крышкой к румяной корочке с обеих сторон.
- Выложить готовые котлетки на бумажное полотенце для удаления излишков масла и подавать горячими.
Как и с чем подавать
Вафельные котлетки лучше подавать горячими, сразу после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. К блюду хорошо подходит картофельное пюре, отварной рис или легкий овощной салат. В качестве соуса подойдет сметанный с зеленью, чесночный или томатный. Для подачи можно посыпать мелко нарезанной зеленью или подать со свежими овощами. Кушанье сочетает простоту приготовления, бюджетность и выразительный вкус, поэтому легко станет любимым вариантом для семейного ужина.