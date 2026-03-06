Приготуєте, поки їдуть гості: хрумка сирна закуска з листкового тіста (відео)

Апетитна страва

Закуски бувають різні — від класичних з овочами та ковбасою до ситних, наприклад, з беконом чи м’ясними паштетами. Вони можуть бути як холодними, так і гарячими, подаватися на фуршет або як перекус. Сьогодні пропонується легка і водночас ситна сирна закуска з листкового тіста, яка поєднує кисломолочний сир і моцарелу, створюючи ніжну і тягучу начинку. Для ідеального результату варто обирати свіжий листковий пластове тісто, м’який кисломолочний сир без зайвої рідини та якісну моцарелу — тоді рулети будуть хрумкі зовні і ніжні всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".

Як приготувати сирну закуску з листкового тіста

Інгредієнти:

листкове тісто – 300 г;

сир кисломолочний – 250 г;

сир моцарела – 150 г;

яйце – 1 шт.;

кунжут – за смаком;

мед – за смаком;

журавлиний соус – за смаком;

Спосіб приготування:

Розморозити листкове тісто і, якщо шар товстий, розкачати в тонкий пласт. У мисці поєднати кисломолочний сир, моцарелу та білок одного яйця, ретельно перемішати. На одну половину тіста викласти сирну начинку та накрити другою частиною, добре притискаючи краї. Розрізати тісто на смужки, кожну скрутити в спіраль і сформувати рулет. Викласти на деко, змастити жовтком з молоком і посипати кунжутом. Випікати в попередньо розігрітій духовці при 180°C 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Гарячі рулети подавати з медом, журавлиним соусом або іншим фруктовим джемом. Можна поєднувати з чаєм або кавою на сніданок чи полудень, а також як легку закуску на фуршеті. Для святкового столу красиво викласти на дерев’яній дошці або великій тарілці, прикрасивши свіжою зеленню або ягодами.

Ця сирна закуска проста у приготуванні, швидко випікається і завжди виглядає апетитно. Ідеальний варіант, щоб здивувати гостей або порадувати сім’ю ароматним хрустким рулетом.