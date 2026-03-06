Приготуєте, поки їдуть гості: хрумка сирна закуска з листкового тіста (відео)
Апетитна страва
Закуски бувають різні — від класичних з овочами та ковбасою до ситних, наприклад, з беконом чи м’ясними паштетами. Вони можуть бути як холодними, так і гарячими, подаватися на фуршет або як перекус. Сьогодні пропонується легка і водночас ситна сирна закуска з листкового тіста, яка поєднує кисломолочний сир і моцарелу, створюючи ніжну і тягучу начинку. Для ідеального результату варто обирати свіжий листковий пластове тісто, м’який кисломолочний сир без зайвої рідини та якісну моцарелу — тоді рулети будуть хрумкі зовні і ніжні всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pns_anastasia".
Як приготувати сирну закуску з листкового тіста
Інгредієнти:
- листкове тісто – 300 г;
- сир кисломолочний – 250 г;
- сир моцарела – 150 г;
- яйце – 1 шт.;
- кунжут – за смаком;
- мед – за смаком;
- журавлиний соус – за смаком;
Спосіб приготування:
- Розморозити листкове тісто і, якщо шар товстий, розкачати в тонкий пласт.
- У мисці поєднати кисломолочний сир, моцарелу та білок одного яйця, ретельно перемішати.
- На одну половину тіста викласти сирну начинку та накрити другою частиною, добре притискаючи краї.
- Розрізати тісто на смужки, кожну скрутити в спіраль і сформувати рулет.
- Викласти на деко, змастити жовтком з молоком і посипати кунжутом.
- Випікати в попередньо розігрітій духовці при 180°C 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Як і з чим подавати
Гарячі рулети подавати з медом, журавлиним соусом або іншим фруктовим джемом. Можна поєднувати з чаєм або кавою на сніданок чи полудень, а також як легку закуску на фуршеті. Для святкового столу красиво викласти на дерев’яній дошці або великій тарілці, прикрасивши свіжою зеленню або ягодами.
Ця сирна закуска проста у приготуванні, швидко випікається і завжди виглядає апетитно. Ідеальний варіант, щоб здивувати гостей або порадувати сім’ю ароматним хрустким рулетом.