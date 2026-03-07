Нежный пирог с "муравьями": рецепт немецкого десерта к чаю (видео)

Удачный вариант домашней выпечки в выходные

Если классические кексы и бисквиты вам уже приелись, попробуйте приготовить немецкий муравьиный пирог. Свое название он получил благодаря шоколадной крошке, которая в светлом тесте выглядит, словно маленькие муравьи. Сверху пирог заливают густой карамелью с семечками — она получается сладкой, слегка тягучей и придает выпечке легкий ореховый привкус.

Рецептом десерта поделилась фудблогерша Екатерина Тарасенко. Этот пирог простой в приготовлении, а все ингредиенты для него легко найти в обычном магазине.

Ингредиенты:

мука — 300 г

разрыхлитель — 10 г

яйца — 3 шт.

соль — 2 г

ванилин — щепотка

сахар — 200 г

сметана 20% — 300 г

цедра апельсина — по вкусу

шоколад — 80 г

Глазурь:

конфеты "Коровка" — 250 г

сливки или сливочное масло — 50 г

семена или орешки — 100 г

Читайте также:

Способ приготовления:

Нарежьте темный (или молочный) шоколад небольшими кусочками. Не трите на терке, чтобы в готовом пироге чувствовалась текстура. Смешайте муку с разрыхлителем. Возьмите 3 яйца комнатной температуры. Добавьте щепотку соли, ванилин и сахар. Взбейте миксером до пышного состояния. Добавьте в смесь сметану комнатной температуры и цедру апельсина. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности. Тесто должно получиться довольно густым. В последнюю очередь добавьте нарезанный шоколад (также можно добавить мак или изюм по желанию) и быстро перемешайте. Сразу переложите тесто в форму. Выпекайте 35–45 минут в разогретой до 170°C духовке. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из теста сухой. Пока пирог печется, растопите конфеты на умеренном огне. Добавьте немного сливок, чтобы масса стала жидкой и однородной. Добавьте подсушенные семечки или измельченные орехи. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем достаньте его. Полейте пирог глазурью. Она будет слегка тянуться, но не должна липнуть к рукам после застывания.

Немецкий муравьный пирог вкуснее всего с несладким черным кофе или чаем. Эта выпечка не черствеет 3–4 дня, если хранить ее под крышкой или в пищевой пленке в прохладном месте.