Нежный пирог с "муравьями": рецепт немецкого десерта к чаю (видео)

Наталья Граковская
Немецкий муравьиный пирог
Немецкий муравьиный пирог. Фото Коллаж "Телеграфа"

Удачный вариант домашней выпечки в выходные

Если классические кексы и бисквиты вам уже приелись, попробуйте приготовить немецкий муравьиный пирог. Свое название он получил благодаря шоколадной крошке, которая в светлом тесте выглядит, словно маленькие муравьи. Сверху пирог заливают густой карамелью с семечками — она получается сладкой, слегка тягучей и придает выпечке легкий ореховый привкус.

Рецептом десерта поделилась фудблогерша Екатерина Тарасенко. Этот пирог простой в приготовлении, а все ингредиенты для него легко найти в обычном магазине.

Ингредиенты:

  • мука — 300 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • яйца — 3 шт.
  • соль — 2 г
  • ванилин — щепотка
  • сахар — 200 г
  • сметана 20% — 300 г
  • цедра апельсина — по вкусу
  • шоколад — 80 г

Глазурь:

  • конфеты "Коровка" — 250 г
  • сливки или сливочное масло — 50 г
  • семена или орешки — 100 г

Способ приготовления:

  1. Нарежьте темный (или молочный) шоколад небольшими кусочками. Не трите на терке, чтобы в готовом пироге чувствовалась текстура.
  2. Смешайте муку с разрыхлителем.
  3. Возьмите 3 яйца комнатной температуры. Добавьте щепотку соли, ванилин и сахар. Взбейте миксером до пышного состояния. Добавьте в смесь сметану комнатной температуры и цедру апельсина.
  4. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности. Тесто должно получиться довольно густым.
  5. В последнюю очередь добавьте нарезанный шоколад (также можно добавить мак или изюм по желанию) и быстро перемешайте.
  6. Сразу переложите тесто в форму. Выпекайте 35–45 минут в разогретой до 170°C духовке. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из теста сухой.
  7. Пока пирог печется, растопите конфеты на умеренном огне. Добавьте немного сливок, чтобы масса стала жидкой и однородной. Добавьте подсушенные семечки или измельченные орехи.
  8. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем достаньте его. Полейте пирог глазурью. Она будет слегка тянуться, но не должна липнуть к рукам после застывания.

Немецкий муравьный пирог вкуснее всего с несладким черным кофе или чаем. Эта выпечка не черствеет 3–4 дня, если хранить ее под крышкой или в пищевой пленке в прохладном месте.

