Якщо в холодильнику залишилася вчорашня картопля: розкішна вечеря, для якої не потрібно довго стояти біля плити (відео)

Простий спосіб перетворити залишки картоплі на ситний обід або вечерю

Після вечері або свят часто залишається відварна картопля. Багато хто просто розігріває її наступного дня. Але з такої картоплі можна приготувати нову і дуже смачну страву. Наприклад, апетитну картопляну сковорідку з копченою шинкою, цибулею та ніжним вершковим соусом.

Під час приготування картопля просочується ароматом копченостей та сметанного соусу, а сир робить смак страви ще більш насиченим. Рецептом поділилися на сторінці schnelle_alltagsgerichte в Instagram.

Інгредієнти:

Картопля (варена) — 900 г

Шинка копчена або бекон — 75 г

Цибуля — 1 шт.

Сметана жирна — 100 г

Сир Чеддер — 50 г

Вода — 100 мл

Оливкова олія — 1 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець, овочева приправа

Спосіб приготування: