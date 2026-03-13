Постное рагу с фасолью: ароматно, сытно и просто (видео)

Вкусное и сытное постное блюдо

К посту можно приготовить множество вкусных и сытных блюд, в частности классический картофель по-селянски. Но сегодня мы предлагаем легкое и питательное постное рагу с фасолью, которое благодаря сочетанию томатов и специй получается ароматным и насыщенным. Важно выбирать свежие овощи и качественную фасоль – она должна быть упругой и не слишком сухой, чтобы сохранить текстуру блюда. Для более мягкого вкуса советуем добавлять специи постепенно, пробуя вкус, а томаты в собственном соке можно заменить свежими или перетертыми. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить рагу с фасолью

Ингредиенты:

фасоль отварная или консервированная без жидкости – 300 г;

томаты в собственном соке измельченные – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

мука (цельнозерновая, рисовая или пшеничная) – 1 ст. л.;

зелень (укроп, кинза) – по вкусу;

масло растительное – 1 ч. л.;

соль, черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать лук и чеснок, натереть морковь на крупной терке. Разогреть глубокую сковороду или сотейник из 1 ч. л. растительного масла. Тушить овощи до мягкости и появления аромата. Всыпать муку и быстро перемешать для загущения соуса. Добавить томаты в собственном соке, соль и перец, тушить на небольшом огне 2-3 минуты. Добавить вареную фасоль и мелко рубленую зелень. Перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 10 минут на минимальном огне. При необходимости сбалансировать вкус добавлением щепотки сахара или натурального подсластителя.

Как и с чем подавать

Постное рагу с фасолью прекрасно сочетается с ржаным или пшеничным хлебом, отварным рисом или гречкой. Для более яркой подачи можно украсить блюдо свежей зеленью – укропом, петрушкой или кинзой. Такое блюдо станет самостоятельным ужином или гарниром к овощным котлетам или запеченному тофу. Благодаря насыщенному соусу ее можно подавать в глубоких тарелках, сохраняя тепло дольше.