Святкова закуска з картоплі та оселедця: рецепт, який усі попросять повторити (відео)

Цю страву можна готувати і в піст

Навіть із найпростіших і звичних продуктів можна приготувати незвичну і по-справжньому смачну страву. Картопля та оселедець — класичне поєднання. Але в цьому рецепті вони перетворюються на ефектну гарячу закуску. Її можна сміливо готувати на свята, щоб вразити гостей. А якщо виключити вершкове масло, страва легко впишеться і в пісне меню — наприклад, для Святвечора.

Рецептом цієї оригінальної закуски поділилися на YouTube-каналі "Кухонні турботи". У ньому докладно показано, як зі звичайної відвареної картоплі та оселедцевої начинки приготувати ароматну, апетитну страву.

Інгредієнти:

Картопля середня — 9 шт.

Вершкове масло — 30 г

Рослинна олія — для змащування форм

Сіль, чорний перець — на смак

Лавровий лист — 1 шт.

Начинка:

Філе оселедця — 2 шт.

Цибуля червона — 0,5-1 шт.

Гірчиця в зернах – 2 ч. л.

Лимонний сік — 1 ч. л.

Рослинна (або оливкова) олія — 2 ч. л.

Цукор і сіль — по дрібці (для цибулі)

Зелена цибуля – невеликий пучок.

Етапи приготування

Відваріть картоплю в мундирі у підсоленій воді з лавровим листом до готовності. Очистьте її від шкірки. Змастіть форми для випікання кексів олією. Помістіть по одній картоплині в кожну форму. За допомогою невеликої чарки обережно притисніть центр кожної картоплини, створюючи заглиблення. У кожну лунку покладіть по шматочку вершкового масла, трохи посоліть і поперчіть. Запечіть у розігрітій до 175°C духовці до легкої золотистої скоринки. Дрібно наріжте червону цибулю кубиками. Додайте по дрібці солі та цукру, розімніть руками, щоб цибуля пустила сік. Додайте лимонний сік і залиште на кілька хвилин. Наріжте філе оселедця дрібними кубиками. Змішайте рибу з маринованою цибулею, додайте подрібнену білу частину зеленої цибулі, гірчицю та рослинну олію. Ретельно перемішайте. Дістаньте охололу картоплю з паперових капсул форм. Наповніть кожне заглиблення рибною начинкою. Зверху прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

