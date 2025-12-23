Рус

Святкова закуска з картоплі та оселедця: рецепт, який усі попросять повторити (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
590
Гаряча закуска з картоплі та оселедця
Гаряча закуска з картоплі та оселедця. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цю страву можна готувати і в піст

Навіть із найпростіших і звичних продуктів можна приготувати незвичну і по-справжньому смачну страву. Картопля та оселедець — класичне поєднання. Але в цьому рецепті вони перетворюються на ефектну гарячу закуску. Її можна сміливо готувати на свята, щоб вразити гостей. А якщо виключити вершкове масло, страва легко впишеться і в пісне меню — наприклад, для Святвечора.

Рецептом цієї оригінальної закуски поділилися на YouTube-каналі "Кухонні турботи". У ньому докладно показано, як зі звичайної відвареної картоплі та оселедцевої начинки приготувати ароматну, апетитну страву.

Інгредієнти:

  • Картопля середня — 9 шт.
  • Вершкове масло — 30 г
  • Рослинна олія — для змащування форм
  • Сіль, чорний перець — на смак
  • Лавровий лист — 1 шт.

Начинка:

  • Філе оселедця — 2 шт.
  • Цибуля червона — 0,5-1 шт.
  • Гірчиця в зернах – 2 ч. л.
  • Лимонний сік — 1 ч. л.
  • Рослинна (або оливкова) олія — 2 ч. л.
  • Цукор і сіль — по дрібці (для цибулі)
  • Зелена цибуля – невеликий пучок.

Етапи приготування

  1. Відваріть картоплю в мундирі у підсоленій воді з лавровим листом до готовності. Очистьте її від шкірки.
  2. Змастіть форми для випікання кексів олією. Помістіть по одній картоплині в кожну форму. За допомогою невеликої чарки обережно притисніть центр кожної картоплини, створюючи заглиблення.
  3. У кожну лунку покладіть по шматочку вершкового масла, трохи посоліть і поперчіть. Запечіть у розігрітій до 175°C духовці до легкої золотистої скоринки.
  4. Дрібно наріжте червону цибулю кубиками. Додайте по дрібці солі та цукру, розімніть руками, щоб цибуля пустила сік. Додайте лимонний сік і залиште на кілька хвилин.
  5. Наріжте філе оселедця дрібними кубиками. Змішайте рибу з маринованою цибулею, додайте подрібнену білу частину зеленої цибулі, гірчицю та рослинну олію. Ретельно перемішайте.
  6. Дістаньте охололу картоплю з паперових капсул форм. Наповніть кожне заглиблення рибною начинкою. Зверху прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Також дізнайтесь, як приготувати смачні котлети без м’яса. Продукти на них знайдуться у кожному будинку.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Закуска #Оселедець #Святкове меню