Святкова закуска з картоплі та оселедця: рецепт, який усі попросять повторити (відео)
Цю страву можна готувати і в піст
Навіть із найпростіших і звичних продуктів можна приготувати незвичну і по-справжньому смачну страву. Картопля та оселедець — класичне поєднання. Але в цьому рецепті вони перетворюються на ефектну гарячу закуску. Її можна сміливо готувати на свята, щоб вразити гостей. А якщо виключити вершкове масло, страва легко впишеться і в пісне меню — наприклад, для Святвечора.
Рецептом цієї оригінальної закуски поділилися на YouTube-каналі "Кухонні турботи". У ньому докладно показано, як зі звичайної відвареної картоплі та оселедцевої начинки приготувати ароматну, апетитну страву.
Інгредієнти:
- Картопля середня — 9 шт.
- Вершкове масло — 30 г
- Рослинна олія — для змащування форм
- Сіль, чорний перець — на смак
- Лавровий лист — 1 шт.
Начинка:
- Філе оселедця — 2 шт.
- Цибуля червона — 0,5-1 шт.
- Гірчиця в зернах – 2 ч. л.
- Лимонний сік — 1 ч. л.
- Рослинна (або оливкова) олія — 2 ч. л.
- Цукор і сіль — по дрібці (для цибулі)
- Зелена цибуля – невеликий пучок.
Етапи приготування
- Відваріть картоплю в мундирі у підсоленій воді з лавровим листом до готовності. Очистьте її від шкірки.
- Змастіть форми для випікання кексів олією. Помістіть по одній картоплині в кожну форму. За допомогою невеликої чарки обережно притисніть центр кожної картоплини, створюючи заглиблення.
- У кожну лунку покладіть по шматочку вершкового масла, трохи посоліть і поперчіть. Запечіть у розігрітій до 175°C духовці до легкої золотистої скоринки.
- Дрібно наріжте червону цибулю кубиками. Додайте по дрібці солі та цукру, розімніть руками, щоб цибуля пустила сік. Додайте лимонний сік і залиште на кілька хвилин.
- Наріжте філе оселедця дрібними кубиками. Змішайте рибу з маринованою цибулею, додайте подрібнену білу частину зеленої цибулі, гірчицю та рослинну олію. Ретельно перемішайте.
- Дістаньте охололу картоплю з паперових капсул форм. Наповніть кожне заглиблення рибною начинкою. Зверху прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
