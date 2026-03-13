Готовятся без мяса, а вкус – как в ресторане: с чем приготовить ароматные крокеты (видео)

Это блюдо можно есть даже во время поста

К посту можно приготовить множество блюд, в частности классический картофель по-селянски. Но сегодня мы предлагаем оригинальные крокеты из риса и грибов – ароматное и сытное блюдо без мяса, которое понравится всей семье. Для приготовления лучше выбирать свежие грибы и качественный рис – это влияет на вкус и текстуру готовых крокетов. Мелкие нюансы, такие как обжаривание лука золотистого цвета или добавление небольшого количества крахмала, помогут получить нежную и плотную консистенцию начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить крокеты с рисом и грибами

Ингредиенты:

рис – 250 г;

грибы (шампиньоны или белые) – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

специи (итальянские травы, паприка) – по вкусу;

крахмал – 2 ст. л. при необходимости;

панировочные сухари – при необходимости;

растительное масло – 1 ст. л. для жарки;

Для кляра:

мука – 3 ст. л.;

вода – 100 мл;

соль, черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить рис до готовности и дать немного остыть. Мелко нарезать грибы и лук, обжарить на разогретом масле до золотистого цвета. Соединить рис с обжаренными грибами и луком, добавить соль, перец, специи и крахмал, перемешать до однородности. Приготовить кляр, смешав муку, воду, соль и перец к однородной консистенции. Сформировать шарики из рисовой массы, погрузить в кляр, затем обвалять в панировочных сухарях. Обжарить крокеты в большом количестве масла до золотистой корочки или запечь в духовке при 180 С около 20 минут.

Как и с чем подавать

Крокеты лучше всего подавать горячими, слегка украсив свежей зеленью или подавая с легким соусом на основе томатов, горчицы или растительного йогурта. Они отлично сочетаются с легкими овощными салатами или тушеными овощами. Для праздничного стола можно добавить микс из ароматных трав и подать на деревянной доске – смотрится эстетично и аппетитно. Такое блюдо станет не только сытным, но и красиво смотрится на столе, оставляя приятные впечатления у гостей.