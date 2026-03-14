Легкий и постный, но невероятно сытный: рисовый хлеб к посту (видео)
Готовится просто – получается вкусным и полезным
К посту можно готовить много простых и вкусных блюд, например, картофель по-селянски или овощному рагу. Сегодня мы предлагаем альтернативу обычному хлебу – постный рисовый хлеб, который получается легким, сытным и хорошо подходит для поста. Для лучшего результата важно выбирать свежий рис, хорошо промывать его перед замачиванием и следить, чтобы дрожжи были активными. Этот хлеб можно модифицировать: добавить семена, орехи или чуть-чуть специй, чтобы подчеркнуть вкус и сделать текстуру более интересной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить рисовый хлеб
Ингредиенты:
- рис – 350 г;
- вода теплая – 200 мл;
- сухие дрожжи – 7 г;
- соль – 5 г;
- мед – 20 г;
- оливковое масло – 30 г;
Способ приготовления:
- Замочите рис в воде минимум на 4 часа или на ночь.
- Слить лишнюю воду из риса.
- Добавить теплую воду, дрожжи, соль и масло в рис и взбивать блендером 5 минут до однородного состояния.
- Перелить рисовое тесто в форму, оставить подходить на 1 час.
- Посыпать поверхность семенами по желанию.
- Выпекать при 180°C 40 минут до готовности.
- Дать остыть перед нарезкой.
Как и с чем подавать
Рисовый хлеб хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как основа для постных бутербродов с овощами и зеленью. Его можно подавать с соусами на основе томатов, хумусом или постными паштетами. Для праздничных столов хлеб можно нарезать тонкими ломтиками и украсить семечками или свежими травами. Такая подача делает его аппетитным и удобным в сервировке.