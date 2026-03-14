Легкий и постный, но невероятно сытный: рисовый хлеб к посту (видео)

Автор
Мария Швец
Рисовый хлеб. Фото Сгенерировано ИИ

Готовится просто – получается вкусным и полезным

К посту можно готовить много простых и вкусных блюд, например, картофель по-селянски или овощному рагу. Сегодня мы предлагаем альтернативу обычному хлебу – постный рисовый хлеб, который получается легким, сытным и хорошо подходит для поста. Для лучшего результата важно выбирать свежий рис, хорошо промывать его перед замачиванием и следить, чтобы дрожжи были активными. Этот хлеб можно модифицировать: добавить семена, орехи или чуть-чуть специй, чтобы подчеркнуть вкус и сделать текстуру более интересной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рисовый хлеб

Ингредиенты:

  • рис – 350 г;
  • вода теплая – 200 мл;
  • сухие дрожжи – 7 г;
  • соль – 5 г;
  • мед – 20 г;
  • оливковое масло – 30 г;

Способ приготовления:

  1. Замочите рис в воде минимум на 4 часа или на ночь.
  2. Слить лишнюю воду из риса.
  3. Добавить теплую воду, дрожжи, соль и масло в рис и взбивать блендером 5 минут до однородного состояния.
  4. Перелить рисовое тесто в форму, оставить подходить на 1 час.
  5. Посыпать поверхность семенами по желанию.
  6. Выпекать при 180°C 40 минут до готовности.
  7. Дать остыть перед нарезкой.

Как и с чем подавать

Рисовый хлеб хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как основа для постных бутербродов с овощами и зеленью. Его можно подавать с соусами на основе томатов, хумусом или постными паштетами. Для праздничных столов хлеб можно нарезать тонкими ломтиками и украсить семечками или свежими травами. Такая подача делает его аппетитным и удобным в сервировке.

