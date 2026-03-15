Вкусное сочетание вкусов: ароматный картофель с грибами и луком (видео)

Картофель – универсальный овощ, из которого готовят множество блюд, от классического салата с сельдью до картофельного пюре и запеканок. Но сегодня мы предлагаем более простой, сытный и ароматный вариант – жареный картофель с грибами и луком, сочетающий в себе нежность картофеля и насыщенный вкус грибов. Для лучшего результата выбирайте свежие молодые шампиньоны и плотный картофель среднего размера, чтобы кусочки не разваливались во время обжарки. Добавление специй и зелени в конце приготовления подчеркнет вкус и аромат блюда, а правильное сочетание продуктов обеспечит идеальную текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить жареный картофель с грибами

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

шампиньоны маленькие – 200 г;

лук репчатый – 1 шт;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

грибная приправа – 1 ч. л.;

приправа для картофеля – 1 ч. л.;

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;

растительное масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Очистить картофель и нарезать кубиками или ломтиками. Разогреть масло на сковороде и обжарить картофель до золотистой корочки, добавить соль, перец и картофельную приправу. В другой сковороде обжарить мелко нарезанные грибы с луком, добавить грибную приправу. Соединить картофель с грибами и луком, перемешать и прогреть 2–3 минуты. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Жареный картофель с грибами и луком подают горячим, прямо из сковороды, украсив свежей зеленью (укроп, петрушка) или мелко нарезанным зеленым луком. Она хорошо сочетается с легкими салатами, маринованными овощами или соусом на основе сметаны. Также такое блюдо может быть гарниром к мясу или рыбе, создавая сытный и ароматный обед или ужин. Закончить можно подачей в глубокой сковороде или большой тарелке, чтобы сохранить тепло и аппетитный вид.