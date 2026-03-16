Копеечный салат из четырех постных ингредиентов: съедают до последней ложки (видео)

Готовится просто – получается вкусным и питательным

К посту можно приготовить немало простых и питательных блюд, в частности картофель по-селянски или разнообразные овощные салаты. Но сегодня мы предлагаем очень бюджетный и одновременно сытный салат только из четырех ингредиентов, который легко готовится из продуктов, что есть дома. Сочетание риса, кукурузы и моркови по-корейски создает интересную текстуру и приятный баланс сладкого, пикантного и нежного вкуса. Для лучшего результата следует использовать рассыпчатый рис, качественную консервированную кукурузу без лишнего сиропа и свежую морковь по-корейски; по желанию салат можно дополнить обжаренными грибами или свежей зеленью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить салат с рисом и кукурузой

Ингредиенты:

рис отварной – 150 г;

кукуруза консервированная – 200 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь по-корейски – 150 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

майонез домашний – 2–3 ст. л.;

зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить рис до готовности и охладить, чтобы он оставался рассыпчатым. Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Слить жидкость из консервированной кукурузы. Соединить в миске рис, кукурузу, обжаренный лук и морковь по-корейски. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. При желании добавить мелко нарезанную зелень и еще раз перемешать. Перед подачей выложить салат на листья зелени или подать в салатнике.

Как и с чем подавать

Такой салат можно подавать как самостоятельное постное блюдо или как гарнир к запеченному картофелю или овощам. Его можно подавать на подушке из свежих листьев салата или рукколы, что придает блюду свежести и делает подачу более эффектной. Перед подачей салата можно украсить зеленью, зеленым луком или кунжутом. Благодаря простым ингредиентам блюдо получается легким в приготовлении, но одновременно питательным и очень ароматным.