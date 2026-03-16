Копеечный салат из четырех постных ингредиентов: съедают до последней ложки (видео)
Готовится просто – получается вкусным и питательным
К посту можно приготовить немало простых и питательных блюд, в частности картофель по-селянски или разнообразные овощные салаты. Но сегодня мы предлагаем очень бюджетный и одновременно сытный салат только из четырех ингредиентов, который легко готовится из продуктов, что есть дома. Сочетание риса, кукурузы и моркови по-корейски создает интересную текстуру и приятный баланс сладкого, пикантного и нежного вкуса. Для лучшего результата следует использовать рассыпчатый рис, качественную консервированную кукурузу без лишнего сиропа и свежую морковь по-корейски; по желанию салат можно дополнить обжаренными грибами или свежей зеленью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить салат с рисом и кукурузой
Ингредиенты:
- рис отварной – 150 г;
- кукуруза консервированная – 200 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь по-корейски – 150 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- майонез домашний – 2–3 ст. л.;
- зелень – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить рис до готовности и охладить, чтобы он оставался рассыпчатым.
- Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
- Слить жидкость из консервированной кукурузы.
- Соединить в миске рис, кукурузу, обжаренный лук и морковь по-корейски.
- Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности.
- При желании добавить мелко нарезанную зелень и еще раз перемешать.
- Перед подачей выложить салат на листья зелени или подать в салатнике.
Как и с чем подавать
Такой салат можно подавать как самостоятельное постное блюдо или как гарнир к запеченному картофелю или овощам. Его можно подавать на подушке из свежих листьев салата или рукколы, что придает блюду свежести и делает подачу более эффектной. Перед подачей салата можно украсить зеленью, зеленым луком или кунжутом. Благодаря простым ингредиентам блюдо получается легким в приготовлении, но одновременно питательным и очень ароматным.