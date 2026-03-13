Эти котлеты из чечевицы съедаются первыми даже без гарнира: простой рецепт полезного постного блюда

Котлеты из чечевицы – простое и вкусное постное блюдо, которое легко заменит мясные котлеты

Котлеты без мяса можно приготовить из чечевицы. Это питательное, бюджетное и в то же время очень вкусное блюдо, которое отлично подходит для постного меню. Чечевица богата растительным белком, клетчаткой и микроэлементами, поэтому такие котлеты получаются не только аппетитными, но и полезными. К тому же готовятся они довольно просто из доступных продуктов, которые часто уже есть на кухне.

Котлеты из чечевицы можно готовить сразу большой порцией. Часть подать к столу, а из остального сформировать шарики или котлеты и заморозить. Позже их удобно тушить в томатном или грибном соусе — получается еще одно полноценное блюдо. Рецептом поделилась фуд-блогер Мария Макарчук на своей странице в Instagram.

Как приготовить котлеты из чечевицы

Ингредиенты

400 г чечевицы

800 мл воды

1 луковица

1 морковь

1 картофелина

50 г панировочных сухарей

½ ч. л. паприки

½ ч. л. любимых специй

зелень по вкусу

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления

Чечевицу хорошо промойте, залейте водой и варите до мягкости примерно 15–20 минут. Когда она станет мягкой, лишнюю жидкость при необходимости слейте и немного остудите.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости. По желанию можно добавить измельченный зубчик чеснока.

Отваренную чечевицу переложите в миску и слегка разомните толкушкой или перебейте блендером до густой, но не полностью однородной массы. Добавьте обжаренные овощи, натертую на мелкой терке сырую картофелину, панировочные сухари, паприку, специи, измельченную зелень, соль и перец.

Все хорошо перемешайте. Если масса кажется слишком мягкой, можно добавить еще немного сухарей. Из полученной смеси сформируйте небольшие котлеты.

Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте котлеты примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Котлеты из чечевицы вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Их можно подавать с овощным салатом, свежей зеленью, картофельным пюре или кашами. Также они хорошо сочетаются с томатным или грибным соусом. Для легкой закуски можно положить на кусок подсушенного хлеба или подать с соусом на основе растительного йогурта или сметаны.

