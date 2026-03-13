Укр

Салат из свежей капусты, который захочется готовить каждый день: простой рецепт из доступных овощей (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Весенний салат из свежих овощей
Вкусное витаминное блюдо без майонеза

Весна — время легких и полезных овощных салатов. Именно в этот период хочется больше свежих, сочных и простых блюд. Одним из таких универсальных вариантов является салат из свежей капусты. Он легкий, хрустящий, хорошо насыщает и в то же время не перегружает организм. Такой салат можно приготовить как легкий гарнир к основному блюду или как быстрый перекус.

Сегодня мы предлагаем приготовить простой и вкусный салат из свежей капусты, моркови и помидора. Благодаря простой заправке из растительного масла и уксуса овощи остаются сочными, а вкус блюда получается свежим и сбалансированным. Рецептом на странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ira_grebin_foodblog.

Ингредиенты

  • 0,5 кочана капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 помидор
  • пучок зелени (зеленый лук, укроп, петрушка)
  • соль — по вкусу
  • уксус — по вкусу
  • растительное масло — по вкусу

Способ приготовления:

Капусту мелко нашинкуйте, переложите в большую миску, посолите и хорошо помните руками. Благодаря этому она станет мягче и пустит сок, а салат будет нежнее на вкус. Если используете молодую капусту, мять ее не обязательно, так как она и без того достаточно сочная.

Морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке. Добавьте ее к капусте и слегка перемешайте.

Помидор нарежьте крупными кубиками.

Зелень хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте. Для этого салата отлично подходят зеленый лук, укроп и петрушка. Добавьте ее к овощам.

Заправьте салат небольшим количеством уксуса и растительного масла, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты. При необходимости отрегулируйте вкус — добавьте немного соли или уксуса. Перед подачей салату желательно дать постоять несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались заправкой.

Как и с чем подавать салат

Салат из свежей капусты лучше всего подавать сразу после приготовления, пока овощи еще хрустящие и сочные. Он отлично подходит в качестве легкого самостоятельного блюда или как гарнир к мясу, запеченной курице, рыбе или картофельным блюдам. Также такой салат хорошо сочетается с гречкой, рисом или другими крупами.

Теги:
#Рецепты #Салат #Капуста #Морковь #Закуска