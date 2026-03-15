Рецепт густой глазури на паску: хорошо застывает и не стекает (видео)

Глазурь из сухого и сгущенного молока легко готовится и наносится

Пасху невозможно представить без пышных и ароматных пасок. Раньше мы рассказывали, как приготовить воздушную паску без замешивания теста руками, а теперь предлагаем узнать рецепт глазури, которая не только украсит праздничную выпечку, но и придаст ей приятную сладость. Среди большого количества вариантов можно приготовить глазурь из сгущенки. Она хорошо застывает, не растекается и остается мягкой внутри.

Рецептом с нами поделилась кулинарная блогерша anna._.didus в Instagram. Она предупреждает, что количество ингредиентов рассчитано на одну большую паску. Если выпечка меньше, просто соблюдайте пропорцию 1:2 (одна часть сухого молока к двум частям сгущенного).

Ингредиенты:

50 г сухого молока (лучше обезжиренного)

100 г сгущенки

несколько капель лимонного сока

В небольшой миске соедините сухое и сгущенное молоко. Тщательно перемешайте массу ложкой или лопаткой до однородной густой консистенции без комочков. В конце добавьте несколько капель лимонного сока – он немного уравновешивает сладость и помогает глазури лучше схватиться.

Сразу используйте готовую глазурь, так как она достаточно быстро застывает. Именно поэтому ее лучше готовить порциями – примерно на паску.

Не забывайте, что глазурь надо наносить только на полностью охлажденную паску. Если выпечка будет теплой, сладкая намазка может расслоиться или начать таять и растекаться. После нанесения глазури сразу украсьте паску декоративными элементами или посыпкой, а затем оставьте выпечку постоять, чтобы глазурь хорошо схватилась. Если слой тонкий, достаточно примерно 10 минут. Если покрытие плотнее, лучше дать выпечке постоять 30–60 минут. За это время глазурь станет гладкой, матовой и будет хорошо держаться на поверхности.

