Розкішна заміна ковбасі на Великдень: перевірений рецепт рульки в пиві (відео)

Соковита, ароматна та рум’яна рулька чудово доповнить святковий стіл

Великдень традиційно асоціюється не лише з пасками та крашанками, а й із ситними домашніми м'ясними стравами. Однією з таких є запечена свиняча рулька з рум’яною скоринкою. У багатьох європейських кухнях рулька вважається справжнім святковим делікатесом, адже вона виходить дуже соковитою, насиченою спеціями та добре підходить до різних гарнірів.

Особливість цього рецепта в тому, що м’ясо спочатку вимочується у соляному розчині, а потім повільно томиться з пивом і спеціями в духовці. Завдяки цьому рулька стає м’якою, ароматною і буквально відділяється від кістки. Її можна їсти не тільки як самостійну страву, а й додавати у бутерброди чи салати. Рецептом поділилася кулінарна блогерка katia_cooking_.

Як приготувати свинячу рульку

Інгредієнти

свиняча рулька — 1 шт.

сіль — 50 г

вода — 1,5 л

пиво — 0,5 л

тим’ян — кілька гілочок

лимон — половина

перець чилі — 1 шт.

лавровий лист — 3 шт.

чорний перець — 1 ч. л.

копчена паприка — 1 ч. л.

сухий часник — 1 ч. л.

мускатний горіх — 1 ч. л.

кетчуп — 1 ст. л.

Приготування

Рульку промийте та викладіть у глибоку ємність. У 1 літрі холодної води розчиніть 50 грамів солі та залийте цим розсолом м’ясо. Накрийте і поставте в холодильник на добу. Завдяки цьому м'ясо добре просолиться всередині і збереже соковитість після запікання. Через добу злийте розсіл. У каструлю налийте приблизно 500 мл чистої води та додайте пиво. Викладіть рульку, додайте лавровий лист, гілочки тим’яну, перець чилі, половину лимона, а також чорний перець, копчену паприку, сухий часник і мускатний горіх. Готуйте рульку на мінімальному вогні приблизно 2 години. За цей час м’ясо стане дуже м’яким і насититься ароматом спецій. Готову рульку обережно дістаньте з бульйону, перекладіть у форму для запікання та злегка змастіть кетчупом для рум'яної скоринки. Поставте м’ясо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин.

Під час приготування важливо не поспішати. Довге томління на слабкому вогні робить рульку особливо ніжною. Якщо хочеться більш насиченого смаку, у бульйон можна додати ще кілька зубчиків часнику або зерна гірчиці.

Як і з чим подавати рульку

Найкраще подавати рульку гарячою, нарізавши великими шматками. До неї добре підходять картопляне пюре, запечена картопля, тушкована капуста або свіжі овочі. Також рульку часто подають із гірчицею, хроном або простим соусом на основі часнику та сметани. На великодньому столі така страва добре поєднується з домашніми соліннями, салатами зі свіжих овочів та хрустким хлібом.