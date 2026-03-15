Роскошная замена колбасе на Пасху: проверенный рецепт рульки в пиве (видео)

Сочная, ароматная и румяная рулька прекрасно дополнит праздничный стол

Пасха традиционно ассоциируется не только с пасками и крашенками, но и с сытными домашними мясными блюдами. Одно из таких — запеченная свиная рулька с румяной корочкой. Во многих европейских кухнях рулька считается настоящим праздничным деликатесом, ведь она получается очень сочной, насыщенной специями и хорошо подходит к разным гарнирам.

Особенность этого рецепта в том, что мясо сначала вымачивается в соленом растворе, а затем медленно томится с пивом и специями в духовке. Благодаря этому рулька становится мягкой, ароматной и буквально отделяется от кости. Ее можно есть не только как самостоятельное блюдо, но и добавлять в бутерброды или салаты. Рецептом поделилась кулинарная блогерша katia_cooking_.

Как приготовить свиную рульку

Ингредиенты

свиная рулька — 1 шт.

соль — 50 г

вода – 1,5 л

пиво – 0,5 л

тимьян — несколько веточек

лимон — половина

перец чили – 1 шт.

лавровый лист – 3 шт.

черный перец – 1 ч. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

мускатный орех – 1 ч. л.

кетчуп – 1 ст. л.

Приготовление

Рульку промойте и выложите в глубокую емкость. В 1 литре холодной воды растворите 50 г соли и залейте этим рассолом мясо. Накройте и поставьте в холодильник на сутки. Благодаря этому мясо хорошо просолится внутри и сохранит сочность после запекания. Через сутки слейте рассол. В кастрюлю налейте около 500 мл чистой воды и добавьте пиво. Выложите рульку, лавровый лист, веточки тимьяна, перец чили, половину лимона, а также черный перец, копченую паприку, сухой чеснок и мускатный орех. Готовьте рульку на минимальном огне примерно 2 часа. За это время мясо станет очень мягким и насытится ароматом специй. Готовую рульку осторожно достаньте из бульона, переложите в форму для запекания и слегка смажьте кетчупом для румяной корочки. Поставьте мясо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Во время приготовления важно не спешить. Длительное томление на слабом огне делает рульку особенно нежной. Если хочется более насыщенного вкуса, в бульон можно добавить еще несколько зубчиков чеснока или зерна горчицы.

Как и с чем подавать рульку

Лучше всего подавать рульку горячей, нарезав большими кусками. К ней хорошо подходят картофельное пюре, запеченный картофель, тушеная капуста или свежие овощи. Также рульку часто подают с горчицей, хреном или простым соусом на основе чеснока и сметаны. На пасхальном столе такое блюдо хорошо сочетается с домашними соленьями, салатами из свежих овощей и хрустящим хлебом.