Легко, поживно і дуже смачно: суп-пюре з сочевиці, який ідеально підходить до посту (відео)

Зараз триває піст, і господині намагаються готувати пісні, але водночас поживні та ситні страви для щоденного меню.

У народній кухні навіть з’являлися креативні рецепти на кшталт "ікри" з манки — приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворюватися на оригінальні страви. Одним із вдалих варіантів для пісного столу є суп-пюре з сочевиці — страва, популярна в багатьох кухнях світу, особливо у середземноморській та близькосхідній. Для найкращого результату варто обирати якісну червону сочевицю без домішок, а овочі використовувати свіжі та соковиті; важливо також не переварювати сочевицю, щоб суп мав ніжну кремову текстуру і насичений смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "food_with_mood5".

Як приготувати суп-пюре з сочевиці

Інгредієнти:

червона сочевиця – 250 г;

морква – 2–3 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

томатна паста або томатний соус – 2–3 ст. л.;

вода – 1–1,5 л;

олія – 2–3 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Промити сочевицю під проточною водою до прозорості. Очистити цибулю та моркву, цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на крупній тертці. Розігріти олію у каструлі або глибокій сковороді та обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву і тушкувати овочі 3–4 хвилини до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати і прогріти разом 1–2 хвилини, щоб розкрився аромат. Додати сочевицю, влити воду, довести до кипіння і варити приблизно 20 хвилин до м’якості сочевиці. Посолити, поперчити та перебити суп блендером до однорідної кремової консистенції. За потреби відрегулювати густоту, додавши трохи гарячої води, та прогріти суп ще 1–2 хвилини перед подачею.

Як і з чим подавати

Пісний суп-пюре з сочевиці подають гарячим, прикрасивши свіжою зеленню — петрушкою, кропом або кінзою. До нього добре пасують підсушені грінки, тости або шматочки хрусткого хліба. Для більш виразного смаку можна додати кілька крапель оливкової олії, трохи лимонного соку або дрібку паприки. Такий суп чудово поєднується з легкими овочевими салатами і може стати повноцінною стравою для обіду або вечері.

Суп-пюре з сочевиці — приклад того, як із простих і доступних продуктів можна приготувати поживну, ароматну та корисну страву. Завдяки своїй густій текстурі та багатому смаку він добре насичує і легко вписується у пісне меню.