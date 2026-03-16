Ніхто не здогадається, що ці тефтелі без м’яса: з чого їх готують під час посту (відео)

Під час посту готують чимало простих і водночас цікавих страв.

Однією з них є "ікра" з манки, яка стала популярною завдяки своїй доступності та незвичному смаку. Але сьогодні ми пропонуємо ще одну поживну пісну страву — ароматні тефтелі з круп та овочів у томатному соусі. Основа рецепта — гречка і рис, які створюють ніжну текстуру та добре тримають форму, тому важливо відварити їх до м’якості, щоб маса легко формувалася. Для більш насиченого смаку варто використовувати якісну томатну пасту, свіжу зелень та ароматні спеції, а за бажанням до суміші можна додати часник, паприку або сушені трави. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати тефтелі з гречки та рису

Інгредієнти:

гречка – 1 склянка;

рис – 1 склянка;

зелень – 1 пучок;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 3 ст. л.;

крохмаль – 3 ст. л.;

олія рослинна – 1 ст. л.;

вода – 1 склянка;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити гречку та рис до готовності, дозволяючи рису трохи розваритися для кращої текстури. Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та тушкувати до м’якості. Половину овочевої засмажки відкласти, а до решти додати воду та томатну пасту, довести до кипіння і проварити приблизно 7 хвилин. Посолити соус і додати спеції за смаком. З’єднати відварену гречку, рис і відкладені овочі, перебити масу блендером до однорідної консистенції. Додати крохмаль, подрібнену зелень, сіль і спеції, ретельно перемішати. Викласти половину томатного соусу у форму для запікання. Сформувати вологими руками тефтелі та викласти їх у форму. Рівномірно полити тефтелі рештою соусу. Запікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Пісні тефтелі найкраще подавати гарячими разом із томатним соусом, у якому вони запікалися. Страву можна доповнити свіжою зеленню, салатом із сезонних овочів або подати з хрустким хлібом. Також тефтелі добре поєднуються з овочевими гарнірами, наприклад тушкованою капустою або запеченою картоплею. Завдяки поєднанню круп і овочів ця страва виходить ситною, ароматною і чудово підходить для щоденного пісного меню.