Постный "Оливье" без колбасы: что добавить и чем заправить, чтобы вкус был как у классического салата (видео)

Во время поста обычно готовят разнообразные блюда без мяса, в частности популярные тефтели из круп и овощей. Но сегодня мы предлагаем еще одну интересную идею – постный салат "Оливье", по вкусу очень напоминающий классический вариант. Вместо колбасы в этом рецепте используют обжаренные грибы, которые придают блюду насыщенный аромат и плотную текстуру. Важно выбирать свежие шампиньоны без темных пятен и отваривать овощи до мягкости, но не переваривать, чтобы они хорошо держали форму; майонез можно заменить домашней постной заправкой на основе горчицы и масла. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить постный "Оливье"

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 г;

картофель отварной – 2 шт.;

морковь отварная – 1 шт.;

огурец маринованный – 2–3 шт.;

огурец свежий – 1 шт.;

горошек консервированный – 150 г;

лук зеленый – 1 пучок;

майонез постный – 3–4 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Нарезать шампиньоны небольшими кубиками и обжарить на масле до румяности и испарения лишней жидкости. Отварить картофель и морковь до готовности, остудить и порезать маленькими кубиками. Нарезать свежий и маринованный огурцы, а также мелко измельчить зеленый лук. Переложить в большую миску картофель, морковь, обжаренные грибы, оба вида огурцов, консервированный горошек и зелень. Добавить постный майонез, соль и перец, после чего аккуратно перемешать салат до однородности. Поставить салат в холодильник на 20–30 минут, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.

Как и с чем подавать

Постный "Оливье" лучше подавать хорошо охлажденным, чтобы вкусы ингредиентов сочетались и стали более выразительными. Перед подачей салата можно украсить свежей зеленью, несколькими горошинами или мелко нарезанным зеленым луком. Кушанье хорошо сочетается с хрустящим хлебом, тостами или лавашем, а также может стать хорошим дополнением к другим постным закускам на праздничном столе. Благодаря грибам салат получается сытным и ароматным, потому легко заменяет традиционный вариант с колбасой.

Постный "Оливье" – это удачный пример того, как классический салат можно легко адаптировать к постному меню. Благодаря грибам блюдо сохраняет насыщенный вкус и приятную текстуру, поэтому разница по традиционному рецепту почти незаметна. Такой салат подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Простой набор ингредиентов и быстрое приготовление делают этот рецепт настоящей находкой для постного рациона.