Цветная капуста по-новому: как приготовить сочный стейк под зеленым соусом (видео)

Во время поста можно приготовить множество разнообразных блюд без мяса, в том числе популярный паштет из грибов и фасоли или овощные закуски. Но сегодня мы предлагаем легкое и одновременно оригинальное блюдо – стейк из цветной капусты под зеленым соусом. Такой способ приготовления овощей давно популярен в современной европейской кухне: капусту нарезают толстыми ломтиками и запекают, чтобы она стала мягкой внутри и румяной снаружи. Для наилучшего результата следует выбирать плотную белую головку цветной капусты без темных пятен, а резать ее от середины — так стейки будут держать форму и не рассыпаться во время запекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "dari.buuulvsk".

Как приготовить стейк из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.;

мед – 1 ст. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

хлопья чили – по вкусу;

чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;

Для соуса:

петрушка свежая – 1 пучок;

базилик свежий – несколько листьев;

чеснок – 2 зубчика;

авокадо – 1 шт.;

лимонный сок – из 0,5 лимона;

оливковое масло – 2–3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымыть цветную капусту, по желанию замочить в холодной воде на 30–40 минут, после чего хорошо обсушить. Нарезать капусту толстыми ломтиками от средины, формируя так называемые "стейки", чтобы соцветия держались вместе. Выложить подготовленные куски капусты на противень, застеленный пергаментом. Смешать мед, оливковое масло, сушеный чеснок, хлопья чили, соль и перец, после чего смазать полученным маринадом каждый кусок капусты. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 15–20 минут до мягкости и легкой румяной корочки. Приготовить соус, перебив в блендере петрушку, базилик, чеснок, авокадо, лимонный сок, оливковое масло и соль в однородную кремовую консистенцию. Выложить зеленый соус на тарелку и сверху разместить запеченный стейк из цветной капусты.

Как и с чем подавать

Стейк из цветной капусты лучше подавать горячим или теплым, выложив его на слой ароматного зеленого соуса. Перед подачей блюдо можно украсить мелко натертой лимонной цедрой, свежим базиликом или петрушкой. Такое блюдо хорошо сочетается с легким овощным салатом, запеченным картофелем или хрустящим хлебом. Благодаря кремовому соусу из авокадо капуста становится более нежной на вкус и превращается в полноценный легкий ужин.

Стейк из цветной капусты – простой способ превратить обычный овощ в интересное и современное блюдо. Благодаря ароматному маринаду и нежному зеленому соусу она получается насыщенной по вкусу, но одновременно легкой. Такой рецепт отлично подходит для постного меню или легкого ужина. Сохраняйте эту идею, чтобы разнообразить ежедневный рацион.