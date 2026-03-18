Морковные котлеты без мяса: нежно, просто и вкусно
Легкая и вкусная закуска
Для легких обедов или ужинов можно готовить много интересных блюд, включая овощные котлеты и крокеты. Сегодня мы предлагаем морковные котлеты с яйцом, которые получаются нежными, сочными и ароматными. Важно выбирать свежую морковь — плотную и сладкую, а лук небольшой, чтобы его вкус дополнял морковь, а не перебивал ее. Для большей нежности морковь тушат перед смешиванием с манной крупой, а массу формируют только после легкого охлаждения; по желанию можно добавить чуть-чуть сахара или тертый сыр для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_for.you".
Как приготовить морковные котлеты
Ингредиенты:
- морковь – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- манная крупа – 3–4 ст. л.;
- лук – 1 небольшой;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- сахар – 1 ч. л. (по желанию);
- растительное масло – для жарки;
- панировочные сухари или мука – для формовки;
Способ приготовления:
- Очистить морковь и натереть на мелкой или средней терке.
- Выложить морковь на сковороду, добавить 2–3 ст. л. воды и тушить 7-10 минут до мягкости.
- Мелко нарезать лук и добавить в морковь, тушить еще 3–4 минуты.
- Всыпать манную крупу, хорошо перемешать и готовить еще 2–3 минуты, чтобы манка набухла. Дать массе немного остыть.
- Добавить яйцо, соль, перец и по желанию сахар тщательно перемешать до однородной пластической массы.
- Сформировать небольшие котлеты, смочив руки водой, и обвалять их в сухарях или муке.
- Обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Морковные котлеты хорошо сочетаются со сметаной, йогуртовым или творожным соусом. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к рису, тушеным овощам или легкому мясному блюду. Для подачи котлеты можно выложить на листья салата и украсить свежей зеленью, например петрушкой или укропом. Кушанье выглядит аппетитным как горячим, так и немного остывшим, а обжаренные корочки придают хрустящие.