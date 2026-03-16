Секрет Александрийской паски к Пасхе: как приготовить тесто на топленом молоке

Александрийскую паску готовят на ночной опаре с топленым молоком

Пасху невозможно представить без ароматной домашней паски, которая является одним из главных символов праздничного стола. В разных семьях существуют свои рецепты этой выпечки, некоторые из которых со временем стали настоящей классикой. Раньше мы рассказывали, как приготовить паску без замешивания теста руками, а теперь предлагаем рецепт Александрийской паски. Особенность этого рецепта заключается в том, что основу для теста оставляют настаиваться на несколько часов, чаще всего на всю ночь. Благодаря этому тесто хорошо вызревает, а готовая выпечка получается очень нежной, пышной и ароматной.

Рецептом Александрийской паски поделились на портале "Сенсація".

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 3 шт.

желток – 1 шт.

сливочное масло — 125 г

сахар — 250 г

дрожжи свежие — 20 г

молоко топленое теплое — 250 мл

ванилин — по вкусу

соль – 1/4 ч. л.

изюм — 50 г

грецкие орехи — по желанию

мука — 600-700 г

Для глазури:

сухое молоко или сухие сливки – 6 ст. л.

сгущенка — 3–4 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

Советы по приготовлению

Используйте для замешивания теста именно теплое молоко, чтобы активировать дрожжи. Если тесто кажется слишком липким, не спешите добавлять много муки: после подъёма оно станет более эластичным.

Приготовление

В большой миске слегка взбейте яйца и желток венчиком. Добавьте сахар, мелко нарезанное сливочное масло, измельчённые свежие дрожжи и тёплое топлёное молоко. Всё хорошо перемешайте до однородной массы. Миску накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 8–12 часов. Удобнее всего подготовить эту основу вечером, чтобы она настоялась в течение ночи.

Утром к смеси добавьте соль, ванилин, изюм и по желанию измельчённые грецкие орехи. Постепенно введите просеянную муку. Замешивайте тесто ложкой или лопаткой — оно должно оставаться мягким и немного липким. Миску с тестом снова накройте полотенцем и оставьте примерно на полтора часа в тёплом месте, чтобы оно хорошо поднялось.

Заполняйте формы тестом примерно на 2/3 высоты. Фото: ШИ

Когда тесто увеличится в объёме, разложите его по формам для выпекания, заполняя их примерно на две трети. Это позволит паскам хорошо подняться во время выпекания.

Формы с тестом поставьте в холодную духовку. Сначала установите температуру 100°C и выпекайте примерно 15 минут. Затем повысьте температуру до 150°C и выпекайте ещё около 20 минут. После этого увеличьте температуру до 200°C и продолжайте выпекать ещё примерно 15 минут. Во время выпекания духовку открывать не стоит, чтобы тесто не осело.

Для глазури смешайте сухое молоко или сухие сливки со сгущённым молоком. Добавьте лимонный сок и перемешайте до густой однородной консистенции. Готовую глазурь нанесите на полностью остывшие паски.