Идеально сочная курица: секрет, который знают не все (видео)

Из курицы можно приготовить множество блюд, в частности, сочную курицу в сливочно-грибном соусе, нежные отбивные или ароматные запеканки. Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления сочного куриного филе с насыщенным соево-медовым соусом, не требующий сложных техник. Важно выбирать свежее филе светло-розового цвета без лишней влаги, а также качественный соевый соус без резкого запаха – именно он формирует глубину вкуса. Типичная ошибка – пересушить мясо или пересолить его, не учитывая соленость соуса, поэтому следует добавлять соль очень умеренно и контролировать время термической обработки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить сочное куриное филе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

мука – 3-4 ст. л.;

растительное масло – для жарки;

чеснок – 3-4 зубчика;

соевый соус – 150 мл;

вода – 50 мл;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

кукурузный крахмал – 0,5 ч. л. (при необходимости).

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе и немного отбить до равномерной толщины. Слегка посолить мясо, обвалять в муке и обжарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон. Вынуть филе, в той же сковороде соединить измельченный чеснок, соевый соус, воду, уксус и мед, довести до кипения на малом огне. Вернуть курицу в соус и тушить 5-10 минут до загустения и легкой карамелизации. При необходимости добавить кукурузный крахмал, чтобы добиться желаемой консистенции соуса.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать горячим, щедро полив соусом. Удачным гарниром станет отварной рис, картофельное пюре или лапша, хорошо впитывающие соус. Для свежести можно добавить зелень, кунжут или лёгкий овощной салат. Также курица прекрасно сочетается с тушеными овощами или запеченным брокколи.

Этот рецепт легко адаптировать: мед можно заменить сахаром или кленовым сиропом, а часть соевого соуса – апельсиновым соком для более мягкого вкуса. Соблюдение простых нюансов позволяет получить сочное, ароматное мясо без лишних усилий, которое удачно разнообразит как повседневное, так и праздничное меню.