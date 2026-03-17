Вы всю жизнь делали это неправильно: когда на самом деле нужно добавлять соль в тесто

Даже в сладкую выпечку обязательно нужно добавлять соль. Но важно делать это вовремя

Одним из ключевых ингредиентов теста, помимо дрожжей и муки, является соль. Даже если речь идет о сладких булочках или пирогах, не стоит пренебрегать добавлением этой специи. Соль важна не столько для вкуса. Без нее тесто получится неправильной структуры. При этом добавлять соль в замес важно в правильный момент. Об этом говорится на Threads-странице "culinary_academy_ua".

Зачем добавлять соль в тесто

Соль укрепляет клейковину, благодаря чему тесто становится более упругим и лучше держит форму. В то же время она сдерживает активность дрожжей, помогая тесту подниматься равномерно, без резких перепадов. Если ее не добавить, тесто может получиться слабым, липким и будет "расплываться".

Когда добавлять соль в тесто

Важен не только сам факт добавления соли, но и момент, когда это делать. Если добавить соль сразу вместе с мукой и жидкостью, она начнет тормозить развитие глютена уже на старте замеса. В результате тесто будет формироваться медленнее и может быть менее эластичным. Вместо этого опытные пекари советуют вводить соль через 5–7 минут после начала замешивания. За это время клейковина уже успевает сформироваться, а соль затем лишь укрепляет ее структуру. Благодаря этому тесто становится гладким, эластичным, хорошо держит форму и равномерно поднимается.

