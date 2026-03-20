Завтраки станут еще вкуснее: как приготовить идеальную шакшуку дома (видео)

Мария Швец
Ароматная шакшука. Фото instagram.com

Вкусное и сытное блюдо

На завтрак можно приготовить множество блюд, в том числе простые соленые кексы или омлеты из нескольких ингредиентов. Но сегодня предлагается более насыщенный и сытный вариант – шакшука, традиционное блюдо североафриканской кухни, легко адаптированное под домашние условия. Для приготовления важно выбирать спелые, ароматные помидоры и свежие овощи: они формируют насыщенный вкус соуса. Типичные ошибки – слишком сильный огонь или переваренные яйца; в качестве вариации можно добавить другие специи, например зиру или красный перец для остроты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • перец чили – по вкусу;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • помидоры – 3-4 шт.;
  • томатная паста – 1,5 ст. л.;
  • вода – 50-70 мл;
  • соль, перец, сахар – по вкусу;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • кориандр – 0,5 ч. л.;
  • зира (кумин) – 0,5 ч. л.;
  • яйца – 4 шт.;
  • зелень кинзы – по вкусу;
  • брынза/фета – по желанию;
  • растительное масло – 1-2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок на небольшом количестве до прозрачности.
  2. Добавить перец и нарезанный сладкий перец, жарить 1 минуту.
  3. Добавить томатную пасту, перемешать.
  4. Выложить помидоры, влить воду, посолить и добавить специи, перемешать.
  5. Довести до кипения и тушить под крышкой 5-10 минут до мягкости овощей и загустения соуса.
  6. Сделать углубление в соусе и убить яйца, готовить на малом огне несколько минут, чтобы желток оставался жидким.
  7. Посыпать готовую шашу зеленью кинзы и по желанию добавить брынзу или фету.

Как и с чем подавать

Блюдо подавать сразу после приготовления, желательно с хрустящим хлебом или тостами. Для декора можно использовать дополнительную зелень или мелко нарезанный перец. Шакшука хорошо сочетается с легким творожным соусом или йогуртом, а также может стать частью завтракового сета с овощами и свежими фруктами.

