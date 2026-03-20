Завтраки станут еще вкуснее: как приготовить идеальную шакшуку дома (видео)

На завтрак можно приготовить множество блюд, в том числе простые соленые кексы или омлеты из нескольких ингредиентов. Но сегодня предлагается более насыщенный и сытный вариант – шакшука, традиционное блюдо североафриканской кухни, легко адаптированное под домашние условия. Для приготовления важно выбирать спелые, ароматные помидоры и свежие овощи: они формируют насыщенный вкус соуса. Типичные ошибки – слишком сильный огонь или переваренные яйца; в качестве вариации можно добавить другие специи, например зиру или красный перец для остроты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

чеснок – 3-4 зубчика;

перец чили – по вкусу;

сладкий перец – 1 шт.;

помидоры – 3-4 шт.;

томатная паста – 1,5 ст. л.;

вода – 50-70 мл;

соль, перец, сахар – по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

кориандр – 0,5 ч. л.;

зира (кумин) – 0,5 ч. л.;

яйца – 4 шт.;

зелень кинзы – по вкусу;

брынза/фета – по желанию;

растительное масло – 1-2 ст. л.;

Способ приготовления:

Обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок на небольшом количестве до прозрачности. Добавить перец и нарезанный сладкий перец, жарить 1 минуту. Добавить томатную пасту, перемешать. Выложить помидоры, влить воду, посолить и добавить специи, перемешать. Довести до кипения и тушить под крышкой 5-10 минут до мягкости овощей и загустения соуса. Сделать углубление в соусе и убить яйца, готовить на малом огне несколько минут, чтобы желток оставался жидким. Посыпать готовую шашу зеленью кинзы и по желанию добавить брынзу или фету.

Как и с чем подавать

Блюдо подавать сразу после приготовления, желательно с хрустящим хлебом или тостами. Для декора можно использовать дополнительную зелень или мелко нарезанный перец. Шакшука хорошо сочетается с легким творожным соусом или йогуртом, а также может стать частью завтракового сета с овощами и свежими фруктами.