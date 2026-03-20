Завтраки станут еще вкуснее: как приготовить идеальную шакшуку дома (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
На завтрак можно приготовить множество блюд, в том числе простые соленые кексы или омлеты из нескольких ингредиентов. Но сегодня предлагается более насыщенный и сытный вариант – шакшука, традиционное блюдо североафриканской кухни, легко адаптированное под домашние условия. Для приготовления важно выбирать спелые, ароматные помидоры и свежие овощи: они формируют насыщенный вкус соуса. Типичные ошибки – слишком сильный огонь или переваренные яйца; в качестве вариации можно добавить другие специи, например зиру или красный перец для остроты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить шакшуку с овощами
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- перец чили – по вкусу;
- сладкий перец – 1 шт.;
- помидоры – 3-4 шт.;
- томатная паста – 1,5 ст. л.;
- вода – 50-70 мл;
- соль, перец, сахар – по вкусу;
- паприка – 1 ч. л.;
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- зира (кумин) – 0,5 ч. л.;
- яйца – 4 шт.;
- зелень кинзы – по вкусу;
- брынза/фета – по желанию;
- растительное масло – 1-2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок на небольшом количестве до прозрачности.
- Добавить перец и нарезанный сладкий перец, жарить 1 минуту.
- Добавить томатную пасту, перемешать.
- Выложить помидоры, влить воду, посолить и добавить специи, перемешать.
- Довести до кипения и тушить под крышкой 5-10 минут до мягкости овощей и загустения соуса.
- Сделать углубление в соусе и убить яйца, готовить на малом огне несколько минут, чтобы желток оставался жидким.
- Посыпать готовую шашу зеленью кинзы и по желанию добавить брынзу или фету.
Как и с чем подавать
Блюдо подавать сразу после приготовления, желательно с хрустящим хлебом или тостами. Для декора можно использовать дополнительную зелень или мелко нарезанный перец. Шакшука хорошо сочетается с легким творожным соусом или йогуртом, а также может стать частью завтракового сета с овощами и свежими фруктами.