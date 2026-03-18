Ні яєць, ні молока не потрібно: рецепт легендарного тертого пирога (відео)

Пиріг готується з доступних продуктів

Смачний десерт можна приготувати без додавання яєць та молочних продуктів. Яскравий тому приклад — тертий пиріг із варенням. Тісто замішується на воді з рослинною олією, при цьому випічка виходить м'якою та розсипчастою, а начинка з варення додає солодкості, соковитості та легкої кислинки. Цей рецепт виручить у період посту, або коли з якихось причин не можна вживати яйця та молоко.

Як приготувати тертий пиріг із варенням, показали на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Інгредієнти:

Тісто:

• борошно — 350 г

• тепла вода — 120 мл

• рослинна олія — 100 мл

• цукор – 100 г

• розпушувач – 2 ч. л.

• ванільний цукор — 10 г

• цедра лимона – за смаком

Начинка:

• варення – 250–300 г

• яблуко – 1 шт. (кисло-солодке)

• банан – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте теплу воду, цукор і ванільний цукор, розмішайте до розчинення. Влийте рослинну олію, додайте цедру лимона. Поступово всипте борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто — воно має тримати форму, але залишатися піддатливим. Відділіть приблизно третину тіста, загорніть і приберіть у морозилку. Тісто, що залишилося, розподіліть по формі діаметром близько 26 см, сформувавши дно та бортики. Для начинки змішайте варення з натертим яблуком і розім'ятим бананом. Якщо варення рідке, додайте трохи крохмалю — так шар залишиться охайним після випікання. Викладіть начинку на основу. Підморожене тісто натріть на великій тертці прямо зверху на начинку. Випікайте пиріг при 180°C близько 45 хвилин, поки поверхня не стане рум'яною. Якщо хочеться змінити смак, замість варення використовуйте густе повидло, джем або перетерті ягоди з цукром (із додаванням крохмалю). Підійдуть також запечені яблука з корицею або гарбузове пюре з лимонним соком. Як начинку також можна використовувати свіжу грушу, сливу, вишню без кісточок, абрикоси або персик.

Подавайте пиріг злегка теплим або повністю охололим. Він стане ідеальним доповненням до чашки чаю або кави. При бажанні пиріг можна посипати цукровою пудрою або додати до подачі трохи меду чи ягідного соусу.