Ни яиц, ни молока не нужно: рецепт легендарного тертого пирога (видео)

Пирог готовится из доступных продуктов

Вкусный десерт можно приготовить без добавления яиц и молочных продуктов. Яркий тому пример — тертый пирог с вареньем. Тесто замешивается на воде с растительным маслом, при этом выпечка получается мягкой и рассыпчатой, а начинка из варенья добавляет сладости, сочности и легкой кислинки. Этот рецепт выручит в период поста, или когда по каким-то причинам нельзя употреблять яйца и молоко.

Как приготовить тертый пирог с вареньем, показали на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Ингредиенты:

Тесто:

• мука — 350 г

• теплая вода — 120 мл

• растительное масло — 100 мл

• сахар — 100 г

• разрыхлитель — 2 ч. л.

• ванильный сахар — 10 г

• цедра лимона — по вкусу

Начинка:

• варенье — 250–300 г

• яблоко — 1 шт. (кисло-сладкое)

• банан — 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте теплую воду, сахар и ванильный сахар, размешайте до растворения. Влейте растительное масло, добавьте цедру лимона. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно должно держать форму, но оставаться податливым. Отделите примерно треть теста, заверните и уберите в морозилку. Оставшееся тесто распределите по форме диаметром около 26 см, сформировав дно и бортики. Для начинки смешайте варенье с натертым яблоком и размятым бананом. Если варенье жидкое, добавьте немного крахмала — так слой останется аккуратным после выпечки. Выложите начинку на основу. Подмороженное тесто натрите на крупной терке прямо сверху на начинку. Выпекайте пирог при 180°C около 45 минут, пока поверхность не станет румяной. Если хочется изменить вкус, вместо варенья используйте густое повидло, джем или перетертые ягоды с сахаром (с добавлением крахмала). Подойдут также запеченные яблоки с корицей или тыквенное пюре с лимонным соком. В качестве начинки также можно использовать свежую грушу, сливу, вишню без косточек, абрикосы или персик.

Подавайте пирог слегка теплым или полностью остывшим. Он станет идеальным дополнением к чашке чая или кофе. При желании пирог можно посыпать сахарной пудрой или добавить к подаче немного меда или ягодного соуса.